Salvini: Soldi russi a Lega? C'è indagine, facciano in fretta

Ferrara, 13 lug. (askanews) - Sui presunti fondi russi alla Lega "c'è un'indagine, viva l'indagine, facciano in fretta". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine di un incontro con la giunta del Comune di Ferrara, guidata dal leghista Alan Fabbri."Parlo di vita reale, poi lascio che le indagini facciano il loro corso con la massima tranquillità - ha detto Salvini ai cronisti che lo interpellavano sulle vicende che stanno coinvolgendo la Lega e i presunti finanziamenti dalla Russia -. Io vado in aula a parlare di quello che succede realmente, non su supposizioni e fantasie. Poi, ripeto, c'è un'indagine, viva l'indagine, facciano in fretta".