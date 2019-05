[L'analisi] Salvini sogna la conquista delle ‘regioni rosse’. L’assalto è iniziato, ma per ora si è fermato

“E’ fatta, l’anno prossimo ci prendiamo la rossa Toscana e, in un boccone solo, digeriamo quel che resta del renzismo e del Pd”. Inebriato dai risultati delle elezioni europee, nella notte tra domenica e lunedì un ministro leghista, salviniano doc, già faceva di conto su come organizzare le truppe per lanciare l’assalto alla Regione Toscana quando, nel 2020, il governatore Enrico Rossi, appena tornato nel Pd (aveva aderito alla scissione di Mdp, poi è tornato…), chiuderà il suo doppio mandato come governatore.

Salvini ‘punta’ Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna

E non c’è dubbio che analogo ragionamento Salvini lo ha fatto e lo stia facendo anche per l’Emilia Romagna (che andrà al voto in autunno): “mandiamo a casa Bonaccini” (Stefano, il governatore dem che, a lungo renziano, ora sta con Zingaretti, ndr.) ha detto nelle tappe della sua campagna elettorale nei tanti comuni che andavano al voto.

In Umbria, a Perugia, Salvini si presentò per reclamare la guida della regione a poche ore dalla notizia dell’inchiesta sulla Sanità che sarebbe costata il posto alla ormai ex governatrice dem, Catiuscia Marini, Umbria che, a sua volta, andrà al voto in autunno. Dopo la conquista dell’intero ‘Grande Nord’ completata ieri con il Piemonte, dove Alberto Cirio (ex leghista ora in FI) ha surclassato il governatore dem uscente, Sergio Chiamparino, adesso l’obiettivo di Salvini e della Lega, leader del ‘nuovo’ centrodestra, è espugnare il blocco delle ex regioni rosse.

Ma in Toscana le cose vanno in modo molto diverso…

Eppure, le cose sono andate in maniera un po’ diversa, alle elezioni comunali di ieri. Ecco perché, probabilmente, Salvini dovrà rivedere i suoi piani. La Toscana, per dirne una, è stata ieri sera una nota molto stonata nella Cavalcata delle Valchirie che ha accompagnato il Capitano nelle 24 ore seguenti allo spoglio elettorale. Su 187 comuni chiamati al voto nella ‘regione rossa’ (l’unica, in base ai risultati delle elezioni europee, dove il Pd è il primo partito) ben 130 comuni sono rimasti in area dem e di centrosinistra già al primo turno (nei comuni sopra i 15 mila abitanti) e nel turno secco (comuni sotto i 15 mila).

La delusione più grossa è Firenze: vince Nardella

La delusione più grossa, per Salvini, arriva da Firenze, il capoluogo toscano dove il segretario della Lega ha fatto tappa quasi ogni settimana. Ogni tanto per fare comizi, più spesso per passare un po’ di tempo con Francesca Verdini, la nuova e giovane fidanzata che doveva anche essere un po’ la mascotte della “campagna su Firenze”. Campagna che aveva, come è facile immaginare, molte valenze: una città governata dalla sinistra, da sempre, e soprattutto un feudo del renzismo. Il verdetto delle urne è stato netto, quasi sfacciato: Dario Nardella, il sindaco uscente che aveva ereditato il testimone da Matteo Renzi, rinunciando nel 2014 ad un seggio in Parlamento, è stato confermato al primo turno con il 57 per cento delle preferenze. Doppiato e lasciato al palo del 25% il competitor scelto da Salvini, il promotore finanziario Ubaldo Bocci, che il “suocero” Denis Verdini aveva selezionato per la sfida di Firenze. Salvini dovrà fare un doppio ragionamento sul capoluogo toscano: qui il Pd ha preso più voti che in tutta Italia, al pari forse con Milano (che però non votava per il sindaco). Il paradosso, dal punto di vista della Lega, è che la città che avrebbe dovuto soffrire di più per via del renzismo, è invece quella che ha reagito meglio all’onda verde-nera. Forse proprio grazie anche al renzismo. Non a caso, proprio Renzi ha scritto, ieri, un tweet in cui dove, senza neppure degnarsi di fare un complimento al Pd di Zingaretti, per la ‘vittoria’ alle Europee, ha detto che “l’unico modo per fermare la Lega è la vittoria di sindaci come Nardella”…

A Prato e Livorno ‘l’onda verde-nera’ non sfonda

Anche negli altri due capoluoghi toscani al voto l’onda verde-nera è stata rallentata, mandandoli al ballottaggio. Prato e Livorno erano entrambi capoluoghi difficili per il centrosinistra, soprattutto per la campagna che Salvini sa fare di più e meglio: alimentare la paura e la rabbia contro i migranti. Compresi i cinesi che a Prato sono stati e sono un problema. Invece, Matteo Biffoni, sindaco dem uscente a Prato che in questi anni non ha mai fatto sconti all’immigrazione e ha condotto una politica rigorosa di integrazione, quasi sfiora la rielezione al primo turno e si ferma al 48 per cento. Il suo competitor della Lega, Daniele Spada, solo al 35%. Al ballottaggio, il 9 giugno, sarà un test importante anche per la maggioranza di governo. I 5 Stelle, infatti (a Prato fermi a un misero 8%), metteranno i loro voti a disposizione di Biffoni o dell’alleato di governo leghista? Stessa domanda per i candidati civici (in tutto il 10% dei consensi): scommetteranno su Biffoni o sulla destra? Un bivio storico per una città dove la classe operaia è sempre andata a braccetto con la fabbrica e dove la sinistra ancora ‘pesa’.

Livorno, prima ‘rossa’, poi ‘gialla’, va al ballottaggio

Discorso a parte va fatto per Livorno. Reduce da quattro anni di governo 5 Stelle (Nogarin ha mollato ed è andato a Bruxelles), i livornesi hanno relegato la candidata del Movimento ad un residuale terzo posto con il 16 per cento. Il ballottaggio sarà tra il candidato di un centrosinistra allargato a Mdp e Verdi, Luca Salvetti, che si ferma al 33 per cento e il candidato di Fratelli d’Italia, Andrea Romiti (27%). Anche a Livorno sarà decisivo capire cosa faranno, il 9 giugno, gli elettori grillini e quel 15 per cento che ha votato il candidato di Potere al popolo (estrema sinistra), forse perché ancora sono, nel corpo della città, i ricordi di un luogo topico per la tradizione comunista visto che, nel 1921, proprio a Livorno nacque il Pdc’I (Partito comunista d’Italia), poi Pci. Un altro test per la maggioranza di governo. In ogni caso, il progetto di Salvini è di guidare l’avanzata in Toscana partendo della costa: governa a Massa e Pisa, con Livorno sarebbe la terna perfetta.

Salvini non espugna ‘l’Atene democratica’ di Capalbio

Al di là dei capoluoghi di provincia, i dolori per la Lega arrivano anche dai piccoli comuni. Capalbio, ad esempio. Salvini ci aveva fatto una malattia sulla cosiddetta “Atene rossa” della Maremma, il luogo dove la sinistra radical chic passa le vacanze. La considerava già in tasca e lo aveva comunicato in campagna elettorale. “Ci prendiamo anche Capalbio…”. Se ci si fermava allo spoglio per le europee, avrebbe avuto ragione Salvini: a Capalbio la Lega ha raggiunto il 47,2 per cento dei voti. Ma nella sfida per il sindaco la situazione si è ribaltata e l’ha spuntata Settimio Bianciardi, portabandiera di una lista civica, ma ex vicesindaco di una giunta di centrosinistra, che supera il candidato del Pd (Donati, al 32%) e quello del centrodestra.

L’unico tocco rosa per Salvini arriva da Pontedera. Per la prima volta nella sua storia il candidato del centrosinistra (arrivato al 48%) va al ballottaggio. Staccato di dieci punti c’è il candidato di Fratelli d’Italia, che ha fatto una campagna tutta “ordine e pulizia”, “stellette e distintivo”. Ancora una volta, il 9 giugno i 5 Stelle saranno decisivi.

Il quadro delle altre città al voto: il centrosinistra ‘tiene’

Detto della Toscana, diverso è il discorso per l’Umbria e per l’Emilia-Romagna: qui le crepe del Pd sono evidenti. Innanzitutto, va ricordato che, appunto, il Piemonte va al centrodestra in modo netto, ma le principali citta al voto (Firenze, Bari, Bergamo) restano in mano al centrosinistra. A Bergamo, peraltro, come a Firenze, vince, e al primo turno, con il 55,3%, un altro renziano ‘storico’, Giorgio Gori, sindaco uscente della città. A Bari, il sindaco uscente di centrosinistra – a sua volta vicino a Renzi e presidente dell’Anci – viene rieletto con oltre il 66% dei voti. Riconferma netta anche per un altro (ex) renziano, ma che oggi appoggia Zingaretti, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Inoltre, il centrosinistra ‘tiene’, al primo turno, anche a Lecce e nella rossa Modena mentre a Cremona, che va al ballottaggio, è in vantaggio. Ma il centrodestra conquista, già al primo turno, tre centri importanti (Pavia, Lombardia, Vibo Valentia, Calabria, e Pescara, capoluogo dell’Abruzzo, uscente il centrosinistra).

In totale, sono sedici le città che vanno al ballottaggio e in nove di queste è sempre avanti il centrodestra sul centrosinistra con i 5Stelle ridotti a percentuali misere. A Rovigo, che va al ballottaggio, il centrodestra è davanti, ma già la governava. Le città piemontesi, infine, in grave ritardo nello scrutinio perché prima andava completato lo spoglio delle regionali, vedono Biella al ballottaggio con il centrodestra avanti, Verbania con la sfida al secondo turno tra centrodestra e centrosinistra, proprio come a Vercelli.

Il voto in Emilia manda segnali contraddittori al Pd

Anche Reggio Emilia è destinata al ballottaggio, con Luca Vecchi (Pd), però, in largo vantaggio sul candidato del centrodestra Roberto Salati. A Modena il candidato del Pd, Gian Carlo Muzzarelli, ha conquistato la vittoria al primo turno. A Ferrara il candidato leghista, Alan Fabbri, è in netto vantaggio ma sotto il 50 per cento e dovrà vedersela con Aldo Modonesi, candidato del centrosinistra. Previsto il ballottaggio anche a Forlì, dove però la Lega è avanti, mentre a Cesena è avanti il centrosinistra, con il giovane Lattuca, e si andrà al ballottaggio col centrodestra. Ma se, in Emilia-Romagna, è diventata la Lega il primo partito, guardando il voto europeo, a livello locale no.

Un dato vale per tutti: su settanta comuni sotto i 15mila abitanti, in Emilia-Romagna, il centrosinistra ne vince l’80 per cento, aumentando consensi rispetto al voto europeo dello stesso giorno. Per dirne una, a Castel San Pietro Terme, nel voto europeo la Lega è al 38 per cento e il Pd al 24, alle amministrative vince il Pd col 56 per cento al primo turno. Lo stesso a Fidenza, Sant’Arcangelo, Carpi.

Ma l’Umbria, per il Pd, è un tormento. Il caso Perugia

A Perugia - capoluogo di una regione scossa dall’inchiesta sulle nomine nella sanità e dal balletto delle dimissioni della governatrice uscente Marini - è stato confermato al primo turno il sindaco uscente Andrea Romizi, di centrodestra, con il 60 per cento sul giornalista Giuliano Giubilei, candidato dal centrosinistra, mai stato in partita. E anche nel resto dei principali centri della regione il Pd collassa e il centrodestra dilaga. Insomma, l’Umbria, quando si terranno le elezioni regionali anticipate (molto probabilmente in autunno) è già pronta per cadere in mano al centrodestra. Salvini deve solo scegliere il suo candidato.

Il Sud dice centrodestra a valanga, ma il Pd tiene botta

A Campobasso, capoluogo del piccolo Molise, è in netto vantaggio il centrodestra, guidato da Maria Domenica D'Alessandro, per il ballottaggio dovrà vedersela con un candidato del centrosinistra o uno del M5S, testa a testa, ma il centrodestra ha stravinto anche a Termoli e altri centri. A Lecce, invece, il Pd, con Carlo Maria Salvemini è nettamente avanti, poco sopra il 50 per cento. Il centrodestra andrà al ballottaggio Potenza con Mario Guarente contro Valerio Tramutoli (Basilicata possibile). Terzo il centrosinistra, quarti i 5Stelle. Ad Avellino, dove era caduta la giunta a guida M5S, ballottaggio interno al centrosinistra, tra Luca Cipriano (Pd) seguito da Gianluca Festa, sostenuto da liste civiche di centrosinistra. A Foggia, invece, ballottaggio centrodestra-centrosinistra. La curiosità è Nusco, dove è stato rieletto Ciriaco De Mita, storico leader Dc irpino in cui De Mita è nato 91 anni fa.

Per il Pd è qualcosa di più di un voto ‘di tenuta’

Insomma, per il Pd è qualcosa di più di un voto di “tenuta”. Per la prima volta, da anni a questa parte, si inverte il trend e il centrosinistra torna in gioco dove era iniziato il suo declino, quattro anni fa, con la frana alle amministrative.

Dati per nulla scontati, alla luce del risultato europeo, e che rappresentano, forse, una indicazione politica. E cioè che funziona lo schema del “campo largo” costruito attorno alla buona amministrazione, con alleanze, come si suol dire, plurali e civiche. Insomma, più ci si avvicina alla dimensione territoriale del voto, più il centrosinistra ha un valore aggiunto. Più ci si allontana e si politicizza, più c’è ancora una difficoltà a intercettare un elettorato in uscita dagli altri partiti o a recuperarlo dall’astensione.

La crisi strutturale dei 5Stelle e un nuovo bipolarismo

La crisi strutturale e identitaria dei Cinque Stelle ha riaperto uno spazio a sinistra. L’analisi dei flussi mostra che il grosso del loro elettorato è in uscita verso Salvini, in particolare i giovani e gli operai, al Sud verso l’astensione e, per la prima volta, il ceto medio si indirizza verso il Pd. È accaduto a livello nazionale, ma anche a livello locale, dove i 5Stelle non raggiungono il ballottaggio neppure nelle sole due città che governavano, Livorno e Avellino.

L’alternativa, dunque, può diventate quella tra una destra, radicale e sovranista, ma a vocazione maggioritaria, e un campo di centrosinistra che, nel complesso (sommando al Pd Più Europa e i Verdi) è attorno al 30 per cento, con i Cinque Stelle, ormai, residuali e fuori da tutti i giochi.