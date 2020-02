[Il caso] Il Salvini show è assicurato, il processo resta un’ipotesi

Il diavolo è nei dettagli. E nei dettagli del caso Gregoretti c’è la notizia: alla fine il processo a Salvini potrebbe saltare anche questa volta, nonostante l’autorizzazione arrivata ieri (152 a favore del processo, 72 contrari) dall’aula del Senato. La procedura prevede infatti che il fascicolo penale, dove l’ex ministro dell’Interno è indagato per sequestro di persona dei 131 migranti naufraghi, torni adesso a Catania, da dove è arrivato, ma non presso il Tribunale dei ministri bensì alla procura ordinaria. Nella competenza dell’ufficio del procuratore Zuccaro che già mesi fa aveva ritenuto infondate le ipotesi di reato. “Sono stufo di tutti questi processi, stufo delle accuse e dei sospetti, voglio chiarezza, una volta per tutte. Ecco perchè disobbedisco all’avvocato Bongiorno e ho chiesto di farmi processare” è stato uno dei passaggi dell’intervento/autodifesa di Salvini in aula. “I miei figli (la prima di ben tre citazioni, ndr) hanno diritto di sapere e io devo poter dire loro se sono un criminale o un ministro che ha difeso il suo Paese”. Un eroismo, presunto ed ostentato, che potrebbe risultare infondato. Utile però a rivestire i panni della “vittima” o del “martire”, soffiare su paura e disagio ed aumentare il già forte consenso. Ieri l’hastag #iostoconsalvini è stato trend topic tutto il giorno. E possiamo scommettere che lo show al Senato porterà altro consenso a quel 30 per cento che la Lega conferma settimana dopo settimana.

Una possibile archiviazione

Il processo a Matteo Salvini, infatti, sarà celebrato davanti al Tribunale ordinario di Catania, lo stesso che mesi prima aveva deciso per il non luogo a procedere. Prima ancora però ci dovrà essere un pm che chiede il processo, un gip che fissa l’utenza preliminare e che dispone il giudizio. Tutti passaggi che possono verificarsi. Ma anche no. Perchè giudici e pm chiamati a valutare i fatti della Gregoretti - ovverosia l’accusa di sequestro di persona per aver trattenuto 131 migranti per 5 giorni su una nave militare - possono decidere che non esistono i presupposti per il processo. Nonostante il via libera del Senato che ha deciso non sull’esistenza o meno del reato ma che quel reato non è stato commesso dall’allora ministro “per tutelare un bene costituzionalmente rilevante” cioè la sicurezza nazionale e “nel preminente interesse pubblico” cioè la difesa dei confini dello Stato. Qualora invece la procura e il tribunale di Catania cambiassero idea e decidessero di andare avanti, occorrerà vedere se questa decisione dovrà portarsi dietro anche altri soggetti istituzionali coinvolti in quella faccenda come il Presidente del Consiglio e i ministri della Difesa e delle Infrastrutture. Alla fine di tutto questo il processo, a quel punto celebrato, potrebbe anche concludersi con una assoluzione. I grillini possono stare tranquilli: il sequestro di persona è stato eventualmente commesso prima dell’entrata in vigore della legge Bonafede che cancella la prescrizione. Ma è un reato che si prescrive dopo 43 anni. Non ci dovrebbe dunque essere rischi in questo senso.

La difesa della Bongiorno

Anche la senatrice Giulia Bongiorno, noto penalista e a cui Salvini ha affidato la gestione tecnica dei vari dossier sulla navi dei migranti (prima la Diciotti, ora la Gregoretti poi ci sarà la Open arms), ha spiegato che a suo modo di vedere “nei fatti contestati non c’è il sequestro” e che quello che teme soprattutto sono “gli anni alle prese con il processo”. “Credo che per riuscire a dare la veste giuridica di reato a questa condotta si dovrebbe creare una nuova fattispecie di reato, che per ora non esiste” ha piegato ieri la penalista. Che non è “preoccupata per l’esito del processo” ma dal fatto che “la vera pena è già il processo: attraversare mesi e anni in aule giudiziarie”. Cioè detto, in aula al Senato (a lei era stata affidata la parte tecnica tra gli interventi) ieri Bongiorno aveva anche fatto appello ai senatori “di essere liberi coraggiosi e forti” perchè “se voterete a favore del processo saremo al crepuscolo della democrazia parlamentare e della separazione dei poteri”.

Il “giudice” Gasparri

In difesa di Montesquieu e della divisione dei poteri hanno parlato Maurizio Gasparri (Fi), il presidente della Giunta per le autorizzazioni e anche Ignazio La Russa (Fdi). Il senatore di Forza Italia ha spiegato in dettaglio come e perchè nel caso quella della Gregoretti è stata “una decisione collegiale del governo” sulla base di comunicazioni dirette tra i vari ministeri e tutte acquisite agli atti. Poi della “funzione giurisprudenziale” ricoperta in questa caso dai senatori, giudici che non devono quindi rispondere al partito ma decidere in coscienza. Gasparri ha citato comunicazioni tra Benassi, consigliere del premier a palazzo Chigi, Massaro e Belloni alla Farnesina oltre ovviamente il Viminale. “E in ogni caso - ha ricordato - l’articolo 95 della Costituzione stabilisce che “il Presidente del consiglio coordina e consiglia l’attività dei vari ministri”. Nessun decreto sicurezza, anche se di Salvini, può superare quello che è stabilito dalla Carta. La Bongiorno ha tirato fuori un piccolo jolly mostrando una comunicazione di Conte (finora inedita) in cui lo stesso premier “parla prima di ricollocamenti e poi di sbarco”. Due fatti collegati. Da qui il “ritardo nelle operazioni di sbarco”. Non più un sequestro, quindi.

“Incubo” Severino

Ieri qualcuno ha agitato “la minaccia della legge Severino” che nel 2011 fissò per legge dimissioni, decadenza e ineleggibilità di amministratori pubblici e parlamentari in caso di condanna per reati superiori a due anni. Salvini non dovrebbe correre alcun rischio da questo punto di vista. Le dimissioni dalla carica in caso di condanna anche solo in primo grado sono obbligatorie per gli amministratori locali (sindaci, assessori, presidenti di regione) ma non per i parlamentari che, se condannati in via definitiva, devono lasciare la carica e restano poi incandidabili per sei anni. Ecco, arrivare ad una sentenza definitiva per sequestro di persona sembra in questo caso molto complicato.

Salvini durante il suo intervento (Ansa)

Salvini show

Insomma, alla fine, quello che di sicuro Salvini ha portato a casa anche ieri è l’ennesimo show ad uso e consumo delle telecamere cavalcando ancora una volta un tema di così facile presa e consenso come quello dell’immigrazione e degli stranieri. La votazione, rimasta aperta fin alle 19, è finita con 152 voti a favore del processo e 72 contrari. La Lega ha lasciato i banchi e non ha votato. Si tratta della terza “posizione” decisa da Salvini in questa vicenda: prima no al processo; poi Sì al processo; ieri l’astensione. L’avvocato Bongiorno ha suggerito che arrivare davanti al giudice ordinario con i colleghi di partiti che chiedono il processo, potrebbe diventare un indizio contro Salvini. Meglio evitare. Salvini ha parlato mezz’ora, cercando molte pause, altre volte interrotto. Insistendo in sostanza su tre concetti. Il primo: “Ho fatto il mio dovere. La difesa dei confini nazionali è un sacro dovere. L’avevo promesso in campagna elettorale ed ho mantenuto la promessa. Se ci deve essere un processo, che ci sia così ci leviamo questo pensiero per sempre, e sono un criminale o un patriota”.

Il secondo punto è la chiamata di correità e il principio delle divisione dei poteri. Salvini dice e ripete che “lui non avrebbe mai denunciato un ministro che fa il suo dovere eppure questo è successo”. Tenta un paragone con il ministro Speranza che ha chiuso i voli da e per la Cina per l’allarme sanitario. Ma è chiaro che il paragone è mal concepito. Insiste molto sul fatto che quella è stata “una decisione collegiale”: “Al processo andrò a difendere con orgoglio quanto fatto collegialmente”.

Infine, il terzo punto, l’attacco al governo. Ieri del tutto assente in aula. Non era previsto, non era quindi tenuto ad essere presente. E però quei banchi così vuoti mentre l’aula, e quindi anche i ministri e sottosegretari senatori, votava su Salvini erano brutti da vedere. Salvini è partito da qui, da “un governo che scappa” per arrivare ad un governo che non governa. “fate qualcosa per favore, decidete qualcosa invece di litigare ogni giorno, diteci quello che fate senza ipocrisie”. Ha citato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese chiedendo conto del fatto che “anche oggi le navi aspettano anche dieci giorni prima di sbarcare. Il mio era sequestro e questo no?”. No, perchè l’attuale dispositivo di intervento è diverso in funzione del fatto che c’è un coordinamento europeo. Ma questo Salvini lo tace. “Ci sono 13 milioni pronti da essere spesi per la gronda e non li usate…. Fate qualcosa, decidete perchè nel frattempo questo paese muore. Per quello che mi riguarda voglio andare davanti al giudice e poi riprendere per mano questo Paese”. Se si pensa che il tutto è stato condito con molte citazioni dei figli - il ragazzo gli ha mandato un messaggio “Forza papà” e la bimba si preoccupa perchè vogliano “cancellare il papà” - e qualche citazione letteraria, da Ezra Pound a Montanelli, l’effetto comizio-show è garantito.

L’alleanza di centrodestra

Il leader della Lega resta però preoccupato. Non tanto per il processo che qualora si celebrasse diventerebbe la sua personale passerella mediatica, ma per i suoi cosiddetti “alleati” di centrodestra. La tentazione di Salvini si strappare e fare da solo è tanta. Moltissima visto che ha il 30 per cento. Il punto adesso è che lo scenario voto anticipato è sempre più chiuso, nel senso impossiible. Non ci sarà occasione di “prendere per mano il paese” nel breve periodo. E una volta conclusa anche questa ultima tornata elettorale di maggio (sei regioni e mille comune), terminano le campagne elettorali. Almeno per un po’. E allora, che fa Salvini, front man di una campagna elettorale permanente? Lo scenario di una legge elettorale proporzionale, lo potrebbe anche invitare a rompere con gli alleati. Ma poi ha bisogno di loro per avere la maggioranza. Intanto ci sono le regionali. Dove gli accordi già presi con Fratelli d’Italia e Forza Italia potrebbero saltare in un gioco di pedine che riguarda la Puglia e la Campania. Meloni, che ha già candidato Fitto in Puglia, non ci sta a cambiare schema per fare un favore a Salvini che, si spiega, “deve dimostrare che è forte al sud e quindi vuole la Puglia”. Così come Berlusconi non ci sta a ritirare Stefano Caldoro dalla corsa in Campania. Giorgia Meloni ieri è venuta apposta al Senato con una delegazione di Fratelli d’Italia. Per seguire l’intervento di Salvini in aula e, quindi, in segno di solidarietà. Per mettere a tacere qualche brutto titolo uscito ieri sui giornali sulla fine della sodalizio tra i due leader. Perchè “Giorgia piace, convince la sua serietà, mentre Salvini comincia un po’ a stufare, ripete le stesse cose”. Ha perso, dicono nell’alleanza, il Magic touch.