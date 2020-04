Salvini: serve emissione 100 mld titoli italiani garantiti da Bce

Roma, 4 apr. (askanews) - "Noi non vogliamo i soldi dei tedeschi, dei francesi o dei polacchi. Tantissimi economisti liberi stanno chiedendo di spendere adesso per gli italiani i soldi degli italiani. Un'emissione straordinaria da 100 miliardi di euro di buoni del Tesoro italiani offerti a condizioni vantaggiose ai risparmiatori, agli imprenditori e ai cittadini italiani con durata ventennale". Lo ha detto a "L'Intervista di Maria Latella" su Sky TG24 il leader della Lega, Matteo Salvini."In questo modo il debito italiano e la ricostruzione italiana saranno in mano, non al Mes o ai tedeschi, ma agli italiani. Si è fatto tante volte in passato - ha aggiunto - e si può fare adesso con la garanzia della Bce. L'unico intervento che possiamo chiedere all'Europa senza avere problemi sono le garanzie della Bce".