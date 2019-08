Salvini: 'Sentenza sui 49 milioni? Non mi cambia la vita'

Arcore (MB), 6 ago. (askanews) - Nessun timore da parte di Matteo Salvini per la sentenza della Cassazione che ha confermato la confisca di 49 milioni di euro alla Lega. Ne è convinto il leader del Carroccio che ne ha parlato con i cronisti a margine della festa di partito ad Arcore (Monza e Brianza): "Non mi cambia la vita", ha detto Salvini a domanda diretta. "Sono anni che vanno avanti con questi 49 milioni, a me non cambia niente. Non mi cambia la vita", ha tagliato corto il leader del Carroccio.