Salvini sente gruppi centrodestra di governo: creiamo casa comune

Roma, 4 giu. (askanews) - Creare una "casa comune in Parlamento" tra tutti i gruppi di centrodestra che sostengono il governo, con l'obiettivo di "aiutare l'esecutivo Draghi" sui temi "più sentiti dalla coalizione". È l'obiettivo di Matteo Salvini che nelle ultime ore, oltre alla telefonata con Silvio Berlusconi, ha contattato anche gli altri gruppi del centrodestra al governo. Escluso dunque Fratelli d'Italia."L'obiettivo - spiegano dalla Lega - è creare una casa comune in Parlamento per aiutare l'esecutivo Draghi a essere sempre più efficace sui temi più sentiti dalla coalizione: aiuti a famiglie e imprese, riforme, taglio delle tasse, nuove infrastrutture, giustizia e sicurezza". Il clima emerso dai contatti telefonici, assicurano dalla Lega, "è di grande interesse e di forte collaborazione.