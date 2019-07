Salvini: se Open arms si avvicina la mandiamo a Barcellona

Ferrara, 13 lug. (askanews) - Se la Ong spagnola Open Arms si avvicina "alle coste italiane, noi la mandiamo a Barcellona e sicuramente non a Lampedusa". È l'avviso al governo spagnolo lanciato dal ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un incontro in Municipio a Ferrara."Fortunatamente è qualche giorno che non c'è più neanche mezzo sbarco - ha detto Salvini ai cronisti -. Stranamente senza navi delle Ong a gironzolare davanti alla Libia, siamo al quarto giorno senza sbarchi; sarà una coincidenza, però oggi la guardia costiera libica ha fatto due interventi, quindi valutate voi se è un caso oppure no"."Ne è rimasta una, la Open Arms, Ong spagnola; anzi faccio un pre-avviso perché prevenire è meglio che curare: l'unica Ong che è rimasta in giro da quelle parti è una Ong spagnola, sappia il governo spagnolo che" in "un'eventualità di avvicinamento alle coste italiane noi la mandiamo a Barcellona e sicuramente non a Lampedusa".