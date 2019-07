Salvini: se c'è un governo, il governo è questo

Roma, 24 lug. (askanews) - Il ministro dell'Interno, vicepremier e leader leghista usa la sua diretta Facebook per un altolà agli alleati pentastellati: "Se c'è un governo, il governo è questo e va avanti coi 'sì', dico 'no' a giochetti di palazzo". A Salvini non è piaciuto infatti l'intervento del premier Giuseppe Conte in Senato, che potrebbe "lasciar pensare che possano esserci altre maggioranze raccolte un po' qui e un po' là, come i funghetti nei boschi".Salvini, concludendo la sua diretta Facebook dopo aver ribadito "non mollo" ha preso lo spunto per una stoccata: "Su di me - ha detto ai suoi follower - potete contare, con tutti i miei difetti però onestà, coraggio, libertà, idee chiare non ci mancano e lealtà...". Da qui lo spunto di Salvini: "Io oggi non ho capito perchè il presidente del consiglio ha detto nel suo intervento in Senato 'se dovessero togliermi la fiducia tornerò in Senato', ... noi vogliamo lavorare, guardare avanti, fare liberare, detassare, approvare una riforma vera del fisco, della giustizia, vogliamo l'autonomia, che bisogno c'è di andare a lasciar pensare che possano esserci altre maggioranze raccolte un po' qui e un po' là, come i funghetti nei boschi del Trentino, in Parlamento...magari recuperando uno Scilipoti qui o uno Scilipoti là...".Quindi la stoccata: "Se c'è un governo, il governo è questo e va avanti coi sì, se qualcuno pensa a giochetti di potere o di palazzo ha sbagliato persona, ha sbagliato ministro, ha sbagliato partito con la Lega, e ha sbagliato Paese con l'Italia e gli italiani di oggi, che ne hanno visti troppi di giochetti di palazzo, di governi non eletti, di Monti, di Renzi, no! O si avanti con le idee chiare, con i sì, con la forza del cambiamento oppure giochetti di palazzo - ha avvertito Salvini - non esistono. Per rispetto all'Italia e agli italiani".