Salvini: se su autonomia M5s dice ancora no è un problema

Roma, 26 giu. (askanews) - Sull'Autonomia "se i 5 stelle dovessero andare avanti a dire no, no, sarebbe un problema". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, durante la registrazione della puntata di Porta a porta in onda stasera su Rai1."Io - ha assicurato - non voglio tagliare niente a nessuno, voglio semplicemente far emergere chi governa bene e chi governa male. Ditemi se la sanità in Calabria è uguale alla sanità in Lombardia? Io voglio avvicinare la distanza ma non è possibile che una siringa da una parte costi uno e da un'altra costi 5".