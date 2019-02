[Il retroscena] Subbuglio di governo, Salvini rompe la fragile tregua, accelera sulle Autonomie e sgomita sugli appalti

E niente, non ce la fanno. L’intesa a due Salvini-Di Maio, necessaria al primo per rafforzarsi rispetto al centrodestra e al secondo per sopravvivere politicamente al proprio interno dopo l’emorragia di consensi, è troppo fragile per sopportare le spinte identitarie di una parte e dell’altra. Dopo 48 ore di reciproca comprensione, con Salvini molto generoso con Di Maio in difficoltà, la giornata di ieri dimostra come questo governo in realtà ha raggiunto un livello di precarietà tale che può cadere da un momento all’altro. E non su un dossier sensibile, il decretone con Reddito e Quota 100 o la legittima difesa, ma sulla banale buccia di banana.

La “buccia di banana”

Ieri pomeriggio, ad esempio, è passata la mozione di Fratelli d’Italia contro il Global compact, il trattato delle Nazioni Unite sulle migrazioni. Non è chiaro se per scelta o per distrazione, fatto sta che i 5 Stelle si sono astenuti, così come la Lega, lasciando così via libera a Fratelli d’Italia e Forza Italia. L’accordo politico, anche con la Lega, prevedeva invece un voto contrario dei grillini per salvare la faccia del premier Conte (che si era impegnato sul Global compact) e l’immagine dell’Italia nelle Nazioni Unite. Obiettivi entrambi falliti. Motivo per cui la tenace e agguerrita fondatrice di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ieri sera poteva fendere il Transatlantico di Montecitorio distribuendo a destra e a manca lezioni di tattica parlamentare.

L’inseguimento

Questo è solo l’episodio finale, ma significativo, di una giornata in cui Lega e 5 Stelle hanno ripreso ad inseguirsi per rimarcare le rispettive posizioni. Una giornata conclusa a sera tardi con la solita cena chiarificatrice Conte, Salvini, Di Maio.“La squadra di governo è composta per 2/3 da ministri del Movimento e per 1/3 da ministri della Lega” ha pestato i piedi a fine mattinata Di Maio cestinando ogni ipotesi di rimpasto e riequilibrio della squadra di governo. Una puntualizzazione che denota un tasso di nervosismo che non accenna a diminuire nel leader politico dei 5 Stelle costretto, secondo indiscrezioni di palazzo, a prendere la linea da Davide Casaleggio che ha preteso una brusca frenata rispetto alle dichiarazioni del ministro Tria sulla scarsa affidabilità di questo governo. Succedeva lunedì sera: Di Maio avrebbe voluto subito sfiduciare il titolare del Mef; Casaleggio, che ci tiene al business (ieri era a palazzo Chigi per parlare di “cittadinanza digitale”), ha spiegato che non era il caso. Così Di Maio ha dovuto ieri spiegare che “non c’è alcun attrito con il ministro Tria”. E’ umiliante quando capisci che sei il Capo politico di nome ma non di fatto.

Salvini stretto tra due fuochi

Dopo 48 ore dunque la fragile tregua è già finita. Stretto tra due fuochi - la necessità di tutelare Di Maio e gli elettori del nord che chiedono invece di fare e fare presto - Salvini ha dovuto riprendere subito in mano il dossier Autonomie per mettere a tacere le voci, alimentate a dir la verità da fonti vicine al Capitano, di un possibile rinvio a maggio. Persino giugno. Quando i governatori Zaia e Fontana hanno letto queste indiscrezioni, hanno chiesto di incontrare il segretario Salvini. Che li ha ricevuti ieri al Viminale con il ministro Stefani. Alla fine, contrordine compagni: le Autonomie si fanno e anche presto. “Entro questo fine settimana il vicepremier e ministro dell’Interno riceverà un documento di sintesi finale sulla varie richieste di autonomia regionale differenziata già analizzate (Lombardia, Veneto e Emilia Romagna) per discuterne con Conte e Di Maio” si legge in un comunicato. La foto sorridente di Salvini, Fontana e Zaia è la prova che il dossier deve andare avanti spedito. Altro che rinvii. “Stanno arrivando le richieste di altre regioni, Piemonte, Toscana, Umbria, Marche, Campania, è un momento storico e anche una richiesta di buona amministrazione e di spesa trasparente” il commento soddisfatto di Salvini.

#Proteggitalia

Un fuori programma questo dei governatori autonomisti al Viminale. Che ha rischiato di oscurare, e in parte lo ha fatto, l’iniziativa del premier Conte per dimostrare che il suo governo agisce “nel segno della concretezza”. Il Presidente del Consiglio infatti ha convocato ieri alle 16 una conferenza stampa (ne aveva già fatta una dopo il Consiglio dei ministri delle 13) per spiegare il Piano ProteggItalia, ovverosia 11 miliardi da spendere nei prossimi tre anni per la messa in sicurezza del paese. A questi soldi se ne aggiungono altri tre per i danni del maltempo dello scorso autunno, altri 2,3 per l’agricoltura contro il degrado del territorio. Nel pacchetto, oltre ai soldi, anche un disegno di legge per sveltire i cantieri e portare a fine quelli bloccati. “E’ il più grande piano contro il dissesto del territorio. Andiamo a semplificare e a spendere meglio” ha annunciato soddisfatto il premier. Accanto a lui il ministro leghista Centinaio e i ministri stellati Costa e Lezzi, tutti in fila con il cartello #proteggitalia bene in vista per la photo opportunity. Nota a margine: la brochure Proteggitalia contiene i fondi stanziati regione per regione. Da settimane Salvini diffonde, regine per regione, i fondi stanziati per restauro delle opere pubbliche e per la sicurezza. S’inseguono anche nelle forme di comunicazione.

“Stavolta si fa sul serio”

Proteggitalia è provvedimento sbloccacantieri e semplificazione di cui il governo parla da settembre perché da qui passa quella ripresa di investimenti che dovrebbe fissare a + 1% il pil del 2019. Il provvedimento ha un andamento carsico e dopo la debacle sarda è diventato la moneta più facilmente spendibile contro “gufi” e “sciacalli” che accusano il governo di incapacità e inettitudine. Il refrain di Conte e Di Maio nella varie interviste. Oltre alla conferenza stampa di ieri il premier ha convocato un nuovo Consiglio dei ministri per stasera (20.30) per dimostrare che stavolta fa sul serio.

Conte e Toninelli

“Preannuncio che nelle settimane e nei mesi a venire io e Toninelli batteremo palmo a palmo il territorio per sbloccare i cantieri e aiutare chi è in difficoltà”. A questo annuncio pubblico e istituzionale, battuto subito dalle agenzie di stampa, al Viminale si deve essere accesa una lampada. O un segnale di pericolo, chissà. Fatto è che un paio d’ore più tardi è stata recapitata a palazzo Chigi la busta contenete “osservazioni e suggerimenti del ministro dell' Interno Matteo Salvini sulle modifiche al codice degli appalti”. Vista la diffusione di questa notizia, palazzo Chigi ha ritenuto necessario fare una nota per spiegare che “le osservazioni del ministro Salvini fanno parte degli oltre duemila suggerimenti di modifica già ricevuti e andranno ad integrare lo schema di decreto legge per far ripartire i cantieri al quale il premier Giuseppe Conte insieme al ministro Toninelli sta lavorando personalmente da settimane”. Per essere più chiari, e se non si fosse capito: Conte e i 5 Stelle stanno cercando di fare vedere che sono “affidabili” e scommettono sulla capacità di sbloccare gli appalti e far ripartire l’Italia. Salvini sente puzza di bruciato – in dondo considera questa “roba sua” – e si affretta a marcare il suo territorio. Conte e Toninelli gli fanno sapere che può stare al posto suo.

La zampata della Meloni

Proprio mentre si sviluppava questa dinamica, è arrivata la ferale notizia dall’aula della Camera: sul Global compact ha vinto Giorgia Meloni e la maggioranza non è stata capace di “governare” un importante appuntamento di politica estera. Un disastro. “Ma come - osservava ieri sera un’autorevole fonte della Lega - abbiamo passato la giornata per trovare l’accordo con i 5 Stelle, cosa votare e cosa no, dove astenersi, insomma un compromesso per salvare il governo e non urtare le diverse sensibilità in tema migranti all’interno della maggioranza. Abbiano addirittura rinviato il voto al pomeriggio”. Com’era l’accordo? “Semplice: una volta deciso che avremmo votato la mozione per parti disgiunte, punto per punto, sullo specifico del Global compact e del finanziamento del trust fund i 5 Stelle avrebbero votato contro la mozione di Fratelli d’Italia. Dovevano votare rosso con Pd e Leu”. E invece? “Invece mi pare che abbiano iniziato con il rosso ma poi sono passati al bianco… cioè l’astensione. Francamente non so cosa sia successo”. Si sa solo che quattro di loro hanno insistito con il rosso, cioè il voto contrario come da accordi. Dal verbale d’aula sono usciti i nomi: Giuseppe Brescia, Valentina Corneli, Doriana Sarli e Gilda Sportello.

“Incidente procedurale”

Il capogruppo M5s Francesco D’Uva, ieri assente per motivi privati, in serata ha parlato di “incidente procedurale”. Cioè un errore. Cioè i 5 Stelle non sanno come si vota? La pezza è peggiore del buco. Leu ha chiesto al governo di “venire subito in aula a riferire su quale posizione intende assumere in sede Onu”. Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri, usa poche righe molto eloquenti: “Sul Global Compact avevamo già il triste precedente del premier sbugiardato (Conte aveva detto Sì al Global compact, ndr). Oggi, con il governo che non dà indicazione di voto e la maggioranza che si astiene, a quel ridicolo si aggiunge il tragico: Montecitorio approva la mozione di Fratelli d'Italia, con Meloni in diretta Facebook, in cui si afferma il definitivo No dell'Italia alla firma di quell'importante accordo internazionale. E’ la pietra tombale della politica estera italiana e l'ennesimo autogol del M5S”.

La cena a palazzo Chigi

La ciliegina di giornata è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che ospite di Porta a Porta ha chiarito: “Lo sapevamo da soli che l’immigrazione è un problema, non abbiamo bisogno di Salvini: è stato Di Maio il primo a dire che le ong sono i taxi del mare per gli scafisti…”. E insomma, dopo una simile giornata, ieri sera Di Maio, Salvini e Conte hanno cenato insieme. “Pasto frugale a palazzo Chigi” hanno spiegato fonti di palazzo Chigi. Aggiungendo che “la riunione è stata dedicata a fare il punto economico dell’agenda di governo (ieri bastonato dalla Ue, ndr)”. Tra i temi affrontati: “Codice degli appalti, parola d’ordine semplificazione per cantieri e appalti, corsia veloce per le Autonomie”. Nota a margine: le fonti di palazzo Chigi in questione sono più vicine alla Lega che ai 5 Stelle che invece hanno taciuto. Tradotto: Salvini ha nuovamente dettato la linea.