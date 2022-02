Salvini riunisce la Lega: convinti nel governo ma con la nostra visione

Milano, 1 feb. (askanews) - "Siamo convintamente al governo e convintamente ci resteremo. Ma con la nostra visione e i nostri obiettivi". Al termine della lunga riunione del Consiglio Federale della Lega uno dei partecipanti riassume così l'esito del confronto interno sulla questione governo, posta nei giorni scorsi con forza da Giancarlo Giorgetti con la riflessione sulle eventuali dimissioni dall'esecutivo.I temi su cui incalzare il governo li aveva elencati Matteo Salvini entrando alla riunione: fisco, con il no alla riforma del catasto, ulteriori interventi contro il caro bollette ("E' un problema di competitività delle imprese", è stato ripetuto durante la riunione), impegno "più concreto" contro l'immigrazione clandestina e soprattutto la richiesta di "allentamento delle restrizioni" per il contenimento del Covid: "Il tasso di vaccinati è molto alto, bisogna essere conseguenti. Appena i dati saranno migliori - spiega un leghista presente in via Bellerio - bisognerà allentare la stretta". E no all'introduzione di "assurde differenziazioni tra bimbi di 6-7 anni, tra vaccinati e non vaccinati", aveva già detto Salvini arrivando.Temi su cui, era stato già nei giorni scorsi il ragionamento di Giancarlo Giorgetti, sarà difficile ottenere completa soddisfazione, vista l'ampiezza e l'eterogeneità della maggioranza. Del resto, non è un mistero che il ministro dello Sviluppo abbia tifato per il trasloco di Draghi al Quirinale, per poi trarre le conseguenze con l'uscita dall'esecutivo. Ma ora che al governo si sta, è stato il ragionamento al Federale, "bisogna che tutto il partito mostri anche all'esterno compattezza: ministri e sottosegretari, governatori, e dirigenti". In questo dando ragione al ministro e a chi nella Lega vede con fastidio l'ala più "movimentista" e con tentazioni no euro e no vax.Una compattezza e una pluralità di voci che la Lega prova a mostrare con la stessa riunione di oggi: oltre 3 ore di confronto, affrontando tutti i temi più caldi. A partire dal Quirinale, con il segretario che ha rivendicato di essere stato "colui che ha messo fine alle ipocrisie dicendo 'piuttosto che andare avanti con i no reciproci chiediamo un sacrificio a Mattarella'". E con i governatori, anche loro favorevoli all'elezione di Draghi, che oggi - racconta un parlamentare vicino a Salvini - hanno sottolineato come "alla fine Mattarella ci difese sull'autonomia quando era in Corte costituzionale".Tra i temi ovviamente anche la proposta di federazione lanciata nei giorni scorsi da Salvini, come risposta alle fratture della settimana scorsa: "Da un lato i centristi che avevano il loro cavallo, Casini; dall'altra Meloni che voleva solo che Matteo si andasse a schiantare... Era difficile", dice uno dei partecipanti difendendo il segretario. Una vicenda che ovviamente lascia scorie e diffidenze, anche sui territori, in particolare nella Liguria governata da Giovanni Toti, ora nel mirino del commissario della Lega ligure Edoardo Rixi: "Non mettiamo in discussione la giunta, ma Toti è stato eletto per governare la regione, non per lavorare contro di noi a Roma", dice al termine della riunione.Un clima che richiede, per Salvini, uno scatto "oltre" il centrodestra: "Va rifondato, con chi ci crede e con chi ha dimostrato di essere leale", chiude uno dei suoi fedelissimi. Quanto ai congressi della Lega, "siamo bloccati dalle norme anti-Covid, prima dobbiamo ottenere un allentamento delle restrizioni".