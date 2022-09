Salvini: riforme Costituzione a maggioranza non vanno lontane

Milano, 23 set. (askanews) - "Una repubblica federale e presidenziale sarebbe più forte, più competitiva e sicuro. Ma preferisco condividerlo il cambiamento della Costituzione, le riforme a maggioranza come ha fatto la sinistra in passato non vanno lontano. Devi coinvolgere il Paese, non solo i partiti ma l'intero Paese. Le riforme a colpi di maggioranza non mi interssano". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, intervistato durante la diretta social, dopo che ieri Gioergia Meloni ha affermato di essere pronta a procedere alla riforma della Costituzione anche da soli.Quanto ai tempi, "il presidenzialismo è utile e verrà però serve qualche anno - ha ribadito Salvini - mentre l'Autonomia è pronta e può essere fatta al primo consiglio dei ministri".