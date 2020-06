Salvini: regionali di settembre daranno indicazione nazionale

Roma, 24 giu. (askanews) - Le regionali di settembre saranno "un'indicazione a livello nazionale", secondo Matteo Salvini. Il leader della Lega lo ha detto parlando a 'Money.it'."Abbiamo scelto sei candidati in gamba per le regioni che andranno al voto. In alcuni casi, come in Toscana, dopo 50 anni c'è una reale possibilità di cambiamento. Penso che a settembre - ha sottolineato - tanti italiani sceglieranno il cambiamento e sarà anche una indicazione a livello nazionale, perché temo che a settembre la situazione sociale ed economica ahimè sarà ancor più grave".