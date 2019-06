Salvini rassicura Conte: risparmi degli italiani non a rischio

Milano, 10 giu. (askanews) - "I risparmi degli italiani non corrono alcun rischio. Li correrebbero solo con una manovra alla Monti, con quelli che ipotizzano la necessità di nuovo tasse e dell'aumento dell'Iva". È quanto ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano delle preoccupazioni espresse dal premier Giuseppe Conte al Corriere della Sera. Nel corso di una conferenza stampa indetta in via Bellerio a Milano per commentare i risultati ("straordinari e anche inattesi") del ballottaggio delle Comunali, Salvini ha spiegato che ribadirà nel vertice di governo di questa sera che "l'unico modo per far scendere il debito è quello di far lavorare gli italiani"."All'amico Di Maio, con cui c'é ritrovata e spero duratura sintonia, dico che sono disponibilissimo a ragionare sul salario minimo per i lavoratori ma sono le imprese che lo garantiscono e quindi se non riduci la pressione fiscale sulle imprese come fanno a garantirlo?" ha proseguito Salvini, aggiungendo che "visto che la ripresa è 'zero virgola', l'Italia ci chiede di più e l'unico modo è quello di pagare i debiti e tagliare le tasse ed è quello che abbiamo intenzione di fare: sono al governo per aiutare gli italiani e non per tirarla in lungo".In merito ai "mini bot", Salvini ha precisato che "noi abbiamo proposto un'idea che c'é nel contratto, se ci sono idee migliori, siamo felici di ascoltarle perché a me interessa il risultato, la sostanza e non la forma e quindi siamo disponibili a suggerimenti su altri strumenti". "Ci sono decine di miliardi della Pa di debiti nei confronti dei privati - ha continuato - e vogliamo rimettere nelle tasche di imprese e famiglie decine di miliardi di euro che diventano economia reale".Il vicepremier ha spiegato che il vertice di questa sera "sarà finalizzato ad organizzare l'agenda di lavoro per i prossimi mesi e i prossimi anni che, credo siamo tutti d'accordo, avranno al centro il lavoro, la battaglia per diminuire il tasso di disoccupazione".