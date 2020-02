Salvini, prima progetto poi candidato

(ANSA) - PESARO, 20 FEB - "A me i marchigiani chiedono il cambiamento, mandare a casa Ceriscioli e il Pd con una squadra e un progetto serio. Il nome del candidato arriverà, prima devono arrivare il progetto e un squadra". Lo ha detto a Pesaro il leader della Lega Matteo Salvini a proposito delle prossime elezioni regionali nelle Marche. "Le priorità sono evidenti - ha spiegato - sanità, infrastrutture, sostegno al commercio alle imprese. E' un territorio stupendo, trascurato dalla politica e dalla sinistra in questi anni". Ai giornalisti che chiedevano se gli piacesse il nome di Francesco Acquaroli, il deputato di Fratelli d'Italia candidato in 'pectore' del centrodestra, Salvini ha risposto: "Non do commenti sulle persone". "Un candidato senza tessera di partito? C'è tanta gente che si sta avvicinando - ha risposto Salvini - questo per me è motivo d'orgoglio. La Lega e il centrodestra sono attrattivi, devono guardare oltre le bandiere di partito e dunque stiamo ascoltando e incontrando tanta bella gente".