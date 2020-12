Salvini: possibile maggioranza di centrodestra se cade governo

Roma, 14 dic. (askanews) - "Vorrei un governo di centrodestra, senza chiedere niente a Di Maio, Zingaretti, Renzi... Potrebbe essere che se questo governo auspicabilmente dovesse avere difficoltà in Parlamento qualcuno sarebbe d'accordo a fronte di propose concrete come queste". Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, in una conferenza stampa unitaria del centrodesta, presenti anche Meloni, Tajani, Lupi, Cesa."A palazzo Chigi c'è una riunione per parlare di rimpasto, poltrone, servizi segreti, task force. Qui al Senato siamo riuniti per parlare di futuro e degli italiani. Se ci fosse questa squadra a gestire questa fase gli italiani sarebbero più sereni", ha aggiunto Salvini, per il quale "prima questo governo toglie il disturbo, meglio sarà per gli italiani".