Salvini: poche riserve di gas, c'è rischio blackout

Roma, 1 dic. (askanews) - "Con la bella idea di litigare con la Russia e l'altra idea geniale di rinunciare al nucleare, qualcuno iniza a parlare di blackout. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma l'inverno non è ancora cominciato, le riserve di gas europee sono le minori da 10 anni, se ci sarà un inverno freddo non è garantito che tutti possano accendere luce e riscaldamento da qui alla fine dell'inverno". È l'allarme lanciato da Matteo Salvini, segretario della Lega, intervenendo all'assemblea dell'Alis.