L’autogol di Giorgia e Matteo. Mentre Forza Italia si smarca e il premier lancia il patto sulle riforme

Erano partiti per attaccare. Hanno subito un clamoroso autogol. Volevano dimostrare “la rabbia e il disagio dell’Italia che resiste e vuole ripartire”, sono diventati la manifestazione che non ha rispettato le regole, che ha messo a rischio virus centinaia di italiani e ha pure insultato il Presidente della Repubblica. Le cento piazze del centrodestra unito sono state un boomerang per gli organizzatori. Poi Giorgia Meloni ha chiesto subito scusa per le offese al Capo dello Stato. “Fratelli d’Italia - ha chiarito in serata - condanna senza se e senza ma le parole offensive pronunciate oggi a Roma durante la manifestazione”. Silvio Berlusconi, oltre a biasimare i fatti, ha fatto suo l’appello del Presidente Mattarella per cui “oggi il Paese ha bisogno di unità morale che viene prima della politica”. Che è esattamente il contrario dei cori e degli slogan scanditi in piazza, “voto subito”, “Conte dimettiti” e anche qualcosa di più volgare. Anche Salvini, ormai quasi alle otto di sera, ha difeso il Presidente Mattarella e messo all’indice chi lo ha offeso, “si deve solo vergognare, non rappresenta l’Italia e gli italiani”.

Il rito dei selfie, finalmente

Però ieri, tra un boomerang e l’autogol, almeno il leader della Lega ha potuto celebrare, finalmente, dopo tre mesi di astinenza, il rito che più lo celebra e lo fortifica: il selfie abbracciato stretto con i fan. “Ha confuso il flash mob con il Papeete” hanno sibilato a denti stretti alcuni big di Fratelli d’Italia. Che non possono criticare troppo l’alleato ma ne avrebbero molta voglia. E a sera, di quella che doveva essere una giornata di riscatto italiano e inizio di una nuova campagna d’autunno quando Salvini e Meloni sono convinti che torneremo a votare, restano solo le critiche per le misure di sicurezza sanitarie ignorate - non un bell’esempio - e le scuse al Capo dello Stato. Salvini che, nel bene e nel male, si prende la piazza che era stata pensata da Meloni targandola decisamente a destra, tra i sovranisti, e Forza Italia che alla fine prende le distanze e brilla per la misura.

Tre a zero

La giornata va vista nell’insieme. E si può dire che il “Quirinale” batte “le piazze” 3 a zero. Se il 2 giugno quest’anno oltre che la festa della Repubblica e anche, in qualche modo, il passaggio di boa dalla malattia alla ripartenza; se il senso di una giornata così lo danno gli appunti sparsi che restano sul bloc notes, a sera non ci sono dubbi che le parole e la presenza del presidente Mattarella hanno oscurato le proteste sguaiate e pericolose che si sono viste a Roma. E’ andata meglio, va detto, nelle altre città d’Italia dove il centro destra unito aveva dato appuntamento per il flash mob del riscatto. Ancora una volta, purtroppo, non “tocca palla”, non riesce a diventare protagonista il disagio delle gente comune, famiglie e piccoli imprenditori che avrebbero anche molte ragioni per protestare ma non è certo con i selfie e i cori contro il governo Conte e il presidente Mattarella che i problemi possono essere risolti. Volete andare a votare adesso? “Ma no, noi vogliamo risposte e soluzioni, non importa da chi, ma chiediamo risposte” dicevano un gruppetto di piccoli commercianti romani, tre uomini e una donna, uno con bambina in passeggino che non ne poteva più di stare in quella bolgia in via del Corso mentre Salvini metteva in fila i fan per il ritorno al rito liberatorio: il selfie con Matteo. In quel “chiedere risposte” c’è la differenza tra la propaganda e la capacità di governo.

Le tre visite del Presidente

La giornata, la prima in cui il centro di Roma sarebbe tornato caotico come cento giorni fa, inizia presto. Il Presidente della Repubblica sale i gradini dell’Altare della Patria alle 9 in punto per deporre la corona d’onore in una piazza Venezia piena solo di cantieri e persone che provano ad assaggiare una giornata di festa in bicicletta a Roma. Il suo messaggio del 2 giugno 2020 è nei titoli di tutti i siti e i blog: giornata di rinascita e ripartenza; oggi come nel 1946 servono “spirito costituente e unità morale e condivisione dello stesso destino”, condizioni e attitudini che “vengono prima della politica e ne segnano anche il limite”. Soprattutto, “non sono nella disponibilità nè della maggioranza nè dell’opposizione". Bensì di un popolo nel suo insieme.

A Codogno, dove tutto è iniziato

Con questo messaggio molto alto Mattarella è volato prima a Codogno, nel Lodigiano, la prima zona rossa in quel 21 febbraio che sembra lontanissimo ma è solo cento giorni fa. Prima nella sede del comune con i sindaci dell’area e il governatore Fontana nel mirino di attacchi furibondi e forsennati per la gestione della sanità in Lombardia. Poi al cimitero a rendere omaggio alle vittime del virus. “Siete simbolo di civiltà e coraggio” li ha salutati. Le persone lo hanno applaudito e ringraziato, “lo Stato oggi ci è vicino, sentiamo la presenza, bravo Presidente”. Lui ha sorriso alzando la mano in cenno di saluto. Di sicuro non ha fatto selfie. Una presenza discreta ma rassicurante. Poi in serata è tornato a Roma ed è andato all’ospedale Spallanzani, eccellenza sanitaria decisiva anche nel contenere la diffusione del Covid nel Lazio. Tre tappe chiave, incontri affollati, sicuramente non tutte persone contente e soddisfatte di come stanno andando le cose e però unite e solidali e determinate nell’affrontare un destino difficile e comune.

Un corteo proibito

Mentre il Presidente della Repubblica raggiungeva la Lombardia, in piazza del Popolo a Roma - più o meno alle 10 - si sono dati appuntamento quelli del centrodestra. Doveva essere un flash mob per rappresentare “l’Italia che non si arrende”, shoccata da tre mesi di lockdown e ora disperata “per la cassa integrazione che arriva poco e male”, le banche che “non danno i prestiti”, le tasse che “a settembre saranno comunque da pagare”, gli affari che “non riprendono” perchè la gente non esce e non compra e i turisti non si vedono. L’Italia piegata da un pil in crollo tra il 13 e il 20 per cento e con un debito pubblico lanciato verso il 170%.

Alle 10 è subito chiaro che il flashmob è diventato un vero e proprio corteo con migliaia di persone che non tengono le distanze e si levano le mascherine. Un tricolore lungo 500 metri viene srotolato lungo via del Corso con alla testa Salvini, Meloni e Tajani e migliaia di persone assiepate, tra cui molti curiosi, che lanciano cori contro Conte e anche, più sommessi per un residuo, si vede, di vergogna, contro il presidente Mattarella. Che vorrebbero cacciare i giornalisti e le telecamere. “Subito al voto” gridano, “subito il taglio delle tasse”. La leader di Fratelli d’Italia si schermisce, “avevamo pregato tutti di non venire e di collegarsi in streaming. Tutto ciò la dice lunga su come stanno gli italiani”.

Gruppetti neofascisti

Peccato che in piazza del Popolo siano arrivati anche gruppi neo fascisti. Danilo Cipressi, fondatore del Fronte romano riscatto popolare, guida un gruppetto di militanti. “Matteo, facci il saluto” chiedono mimando il saluto romano. Ci sono Gasparri (Fi), La Russa (Fdi) e poi l’europarlamentare della Lega Rinaldi spalleggiato da una cerchia di figuri nerboruti in t-shirt nere, il capogruppo di Fdi Lollobrigida. Ci sono anche la capogruppo al Senato Anna Maria Bernini e la senatrice Licia Ronzulli (Forza Italia) che però vista la malaparata riparano in un vicolo, “non è quello che pensavamo”.

Eh no, qualcosa è scappato di mano. Se alle 11 circa Meloni lascia il corteo all’altezza di piazza Augusto Imperatore, Salvini si intrattiene ancora mezz’ora tra selfie e abbracci, mascherine alzate tutti incuranti delle misure di sicurezza. “Il dottor Zangrillo ha detto che il virus non c’è più…” chiosa Salvini finalmente inebriato del rito a lui più caro: i selfie. La polizia osserva impotente. Può solo isolare qualche provocatore che dà addosso a Salvini. Finisce così: tanto caos, nessuna proposta seria e chissenefrega dell’unità nazionale chiesta da Mattarella.

La disciplina dei Comunisti

Qualche centinaio di metri più in là, in piazza San Silvestro, i Comunisti di Marco Rizzo, circa trecento persone, manifestano ordinati e in regola “con una protesta e una proposta” contro il governo forte con i deboli (dai cassaintegrati ai piccoli commercianti) e debole con i forti (dalla Fca a Benetton) e contro la Ue che ci darà soldi a strozzo. Rizzo, in piedi su un’iconica scaletta rossa, chiede “la Repubblica ai lavoratori” e scommette sul “socialismo come unica soluzione della crisi”.

Gli arancioni, cioè il fondo del barile

A raschiare il fondo del barile ci pensano, alle 14, i gilet arancioni dell’ex generale Pappalardo. Svuotata piazza del Popolo dei manifestanti della mattina, arrivano 2-300 gilet arancioni. Pappalardo, il loro capo, di arancione ha solo la cravatta. Gli slogan sono un programma: “Popolo esci dal guscio e ribellati. No al Mes, fuori dall’euro, viva la lira” grida l’ex generale da un palchetto che espone la foto addirittura la foto di Falcone e Borsellino. Siamo alla bestemmia istituzionale, arricchita dai soliti slogan contro il Presidente della Repubblica e il premier Conte. Anche qui, come qualche ora prima, le mascherine sono poche e Pappalardo invita addirittura ad abbracciarsi: “Dicono che viene il virus e vediamo e viene…”.

Un Patto per le riforme?

E’ chiaro che nulla di tutto ciò può esser anche lontanamente un’alternativa al governo attuale. E neppure un alleato che decide di unire le forze nell’interesse nazionale. Non resta allora che guardare alle assenze. Non c’è Guido Crosetto che di Fratelli d’Italia è il fondatore. Non c’è Giancarlo Giorgetti che della Lega è e resta il motore istituzionale. Berlusconi non è mai stato convinto di questa giornata. In fondo, ci ha messo il partito ma non la faccia.“Noi in piazza come esempio di chi vuole la ripartenza” aveva detto. Ma “la ripartenza” non s’è vista in alcuna delle piazze di ieri.

Sull’eco delle parole di Mattarella e anche quelle del governatore della Banca d’Italia Visco, si è affacciata invece, un’ipotesi di patto di unità nazionale per le riforme. Il premier, silente ormai da giorni, ieri lontano anche da palazzo Chigi sprangato e cinturato dalle forze d’ordine per le manifestazioni, si è affacciato solo su Facebook. “Uniamo le nostre energie, scacciamo via la tentazione di inutili divisioni” è il senso del post che fa suo il nuovo patto di unità civile lanciato da Mattarella (e di cui aveva parlato anche Visco). Concetto che sarà ribadito probabilmente oggi in una conferenza stampa per presentare la Fase 3 del Covid.

Tra le opposizioni, ha risposto - unico - Silvio Berlusconi. Ospite di Porta a Porta ha annunciato un intervento oggi sul Corriere della Sera in cui “fermo restando che gli italiani hanno diritto di scegliere da chi vogliono essere governati” spiega perchè “qualsiasi governo avrà bisogno di un clima di concordia nazionale nel quale l'interesse del paese prevalga sulla polemica di parte”.