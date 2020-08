Salvini: più di 200 in arrivo con Ong, Governo dica se chiude porti

Roma, 24 ago. (askanews) - "Oltre 200 immigrati a bordo di SeaWatch4: il Viminale è stato rapidissimo a trasformare la Sicilia in un campo profughi e in un lazzaretto, ma tace sui ricatti delle ong". Lo ha dichiarato in una nota il leader della Lega Matteo Salvini dopo che la nave SeaWatch4 ha annunciato di aver soccorso altre cento persone nel Mediterraneo."Il Governo - ha aggiunto - vieterà l'ingresso nelle acque territoriali a SeaWatch4 o pensa di concedere l'ennesimo sbarco, nonostante perfino i sindaci siciliani di Pd e 5Stelle chiedano la chiusura dei porti? Ci sono notizie della redistribuzione negli altri Paesi europei? L'accordo di Malta che fine ha fatto? Questo governo minaccia la Sicilia e mette in pericolo tutta Italia", ha concluso Salvini.