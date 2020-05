Salvini, perchè governo tace su plasma?

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Perché su cure con plasma iperimmune il governo non chiede nulla e ISS se ne disinteressa? Molti cittadini potrebbero avere il dubbio che siccome il plasma è gratis, non c'è dietro un business milionario, allora è meglio occuparsi di altro...". Se lo chiede il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Fb. "Voglio segnalare - aveva detto in precedenza - l'esperimento che alcuni medici stanno portando avanti in alcuni ospedali italiani: stanno curando malati con il plasma donato da guariti. Ringrazio tra gli altri il Prof. De Donno. Perché - ribadisce Salvini - a livello di governo non se ne parla?.