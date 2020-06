[il caso] Salvini lancia l’opa sui 5 Stelle al Senato. Maggioranza appesa a una manciata di voti. E Conte “compra' la pace a scuola con un miliardo

Lui ce la mette tutta. Si presenta in conferenza stampa accanto alla ministra della Scuola Lucia Azzolina, si spalleggiano l’uno con l’altra, sorrisi e compiacimenti. “Tutto risolto, alla scuola diamo un altro miliardo e il 14 settembre tutti i ragazzi potranno iniziare l’anno scolastico in presenza e in sicurezza” sorride compiaciuto il premier Conte. Oltre le vecchie classi, “occupando” altri spazi: “Cinema, teatri, musei”. Tutto pur di garantire il distanziamento La ministra descrive sognante il suo modello di scuola: “Moderna, sicura, inclusiva”.

Solo che per un Conte rassicurante e una ministra ottimista, un paio d’ore prima trovi il ministro della Giustizia Afonso Bonafede che proprio sotto le finestre di palazzo Chigi s’infervora e avverte: “Fossi Salvini non sarei orgoglioso di prendere dei traditori”.

I cluster della politica

Perchè oltre l’incendio sulla scuola - che la storia parlamentare degli ultimi anni insegna essere l’inizio della fine di una parabola politica - intorno a palazzo Chigi si accendono tanti focolai, cluster uno dietro l’altro: la campagna acquisti della Lega tra le file grilline soprattutto al Senato che ha ridotto la maggioranza appesa ad un solo voto; ci mancava pure Angela Merkel che in un’intervista ad un pool di giornali tra cui La Stampa ha ricordato che “i soldi del Mes vanno presi e in fretta anche”. Per non parlare del dossier Aspi/Autostrade: fonti di governo lato Pd assicurano che “l’altro giorno la trattativa era ripresa, c’era ancora da lavorarci un po’ ma era ben impostata ed era stata tolta la parola revoca”. Con Conte sono d’accordo Gualtieri e De Micheli. I 5 Stelle non sono stati neppure invitati visto che non hanno dirette competenze. Ma un paio di post velenosissimi hanno subito rimesso le cose a posto. Nel senso che la trattativa si è bloccata di nuovo.

Salvare il soldato Azzolina

Giuseppe Conte si impegna per far vedere che “tutto va bene tra le difficoltà”. Scommette, come sempre, sulla sua carta preferita: essere l’unica opzione possibile.

Tra mercoledì e giovedì Conte se l’è vista brutta: la titolare della scuola era accerchiata, dall’interno e dall’esterno della maggioranza. Sessanta città hanno manifestato contro di lei e le linee guida per la riapertura delle scuole a settembre. Lo striscione “Azzolina bocciata” che la Lega ha spiegato davanti al ministero in viale Trastevere ha fatto il giro dei telegiornali. I governatori, anche di centrosinistra, si sono messi alla guida della protesta. Una situazione esplosiva. Ha chiesto alla maggioranza di salvare il soldato Lucia. “Nessun rimpasto” ha chiarito, “resistere fino a settembre”. Ha messo sul tavolo un miliardo fresco fresco. Ha concesso quasi tutto ai sindacati della scuola che ancora mastiscavano amaro per via del concorso per stabilizzare 80 mila precari che alla fine sarà con un esame vero e non solo per anzianità (l’obiettivo dei sindacati a cui il ministro si è opposto in nome di una vera selezione del personale docente da inserire in una scuola sempre più vecchia). Sono arrivati i soldi e 50 mila assunzioni, dalle materne alle superiori. Qualche chiarimento necessario. E ieri pomeriggio ha organizzato la conferenza stampa per mostrare in diretta tv la pace ritrovata: Conte e Azzolina seduti accanto, complici e sorridenti. Gaffeur quanto basta che altrimenti non sarebbero loro: così hanno eretto a simbolo del nuovo corso “la classe in un appartamento di Scampia: sarà chiusa e sostituita, mai più situazioni del genere”. Peccato che la suddetta situazione non esiste a Scampia. Sarebbe “altrove nella zona”. Non hanno specificato dove, è il simbolo in sè quello che conta: d’ora in poi la scuola, e le sue strutture, “saranno moderne, nuove efficienti, digitali”. “Se ci dovesse entrare il nostro nonno, che io purtroppo non ho più, sono sicuro che non potrebbe riconoscerla” ha detto Conte alludendo al fatto che negli ultimi settant’anni l’edilizia scolastica e gli arredi non sono cambiati. Se ne va così un altro miliardo senza sapere bene come e dove. Un miliardo e 400 è già previsto nel decreto rilancio. Due miliardi nella legge di Bilancio. Sono circa cinque miliardi. La scuola non ne vedeva da anni così tanti e tutti insieme. Speriamo.

Il decreto Semplificazioni

I soliti guastafeste dei giornalisti non hanno capito di doversi accontentare di partecipare al successo sulla scuola. E si sono messi a fare domande su cose tipo il decreto Semplificazioni e altri dossier bollenti, dall’Iva alla riforma fiscale, dalle concessioni autostradali alla riscrittura dei decreti sicurezza (nuova riunione decisiva martedì al Viminale). Conte ha provato a mostrare plasticamente la solidità dell'esecutivo (il suo unico e vero obiettivo di ieri) rilanciando il dialogo parlamentare sul provvedimento chiave dei prossimi giorni, il decreto Semplificazioni. L’obiettivo del premier è portare la bozza del decreto al prossimo Consiglio dei ministri. Lo dice da oltre un mese ma forse questa è la volta buona. Del resto, ha precisato spiegando così i ritardi, “è un testo che sta suscitando molta attenzione e sono consapevole che i gruppi parlamentari, non solo della maggioranza, vogliono essere coinvolti, e li coinvolgeremo”. Ci sono state polemiche dopo il consiglio dei ministri e il vertice di maggioranza di giovedì perché il premier non ha portato neppure un testo su cui discutere. “Ma se noi diamo un testo, dopo dieci minuti lo avete anche voi (la stampa, ndr) e così ci fate buttare via tutto” ha detto ieri, quasi giustificandosi. La settimana che viene sarà dunque segnata da una nuova girandola di vertici a palazzo Chigi. Dovranno essere sciolti una serie di nodi che al momento bloccano tutto: dalla decisione tra tagliare l'Irpef, l'Iva o entrambi allo scegliere se - e nel caso quanto dei 36 miliardi a disposizione - usare il Mes, il fondo salva stati light. Ma anche fino a che punto modificare i reati di abuso di ufficio e danno erariale che bloccano l’attività della pubblica amministrazione. E il codice degli appalti, un’altra linea del Piave dentro la maggioranza: sospenderlo? Cambiarlo? E fino a che punto? A parte il taglio dell’Iva - tutti “contro” Conte e in favore di una riforma strutturale del fisco con taglio delle aliquote Irpef - su tutto il resto Pd e Iv stanno da una parte, 5 Stelle dall’altra. La posizione di Leu è ancora più articolata. Non semplice trovare la sintesi. Da qui lo stallo, più insidioso che mai in una situazione in cui il Paese ha invece bisogno di funzionare e girare a mille.

La spallata sul Mes

Il dossier più divisivo è quello del Mes. Entro il mese di luglio il Parlamento dovrà votare. E’ la data cui le opposizioni guardano per dare la spallata. I Cinque stelle stanno lavorando per trovare un modo per uscire dall’angolo in cui sono infilati in nome delle solite bandiere identitarie che potevano essere valide nell’era pre-Covid ma che il virus ha comunque spazzato via. Conte non ne vuole parlare. Sa che i 5 Stelle governisti diventati suoi fedelissimi - D’Incà, Patuanelli, Castelli, dopo ieri la stessa Azzolina probabilmente - si sono convinti da soli, governando, della necessità di prendere quei 35-37 miliardi. Sono vincolati a spese legate alla Sanità, capitolo a cui però sono già state destinate altre risorse (15 miliardi) nel Cura Italia e nel Rilancio che possono quindi essere destinate ad altro. Ad esempio la riforma fiscale e il taglio dell’Irpef. Ma le truppe parlamentari non sono affatto convinte. E la maggioranza, soprattutto al Senato, è sempre più a rischio.

Conte ha spiegato che il fondo Sure contro la disoccupazione “sarà attivato”. All’Italia dovrebbero essere destinati circa venti miliardi. Ma il premier ha tagliato corto per evitare nuovi focolai sul Mes. Ha risposto con una certa nettezza alla cancelliera Merkel, secondo la quale l'Ue non ha messo in campo il Mes o il fondo Sure “perchè restino inutilizzati”. “Sul Mes non è cambiato nulla, a far di conto sono io, con il ministro Roberto Gualtieri, i ragionieri dello Stato e i ministri” ha chiarito Conte. Come dire, non è certo Angela Merkel. Uno stop in piena regola. Non gradito alla leader tedesca che tanto si sta adoperando per sbloccare il Recovery fund. Il premier non vuole avere pressioni esterne. Ma non c’è dubbio che l’utilizzo di Mes e Sure sono strettamente legati al valore della “manovrina” (max 20 miliardi) che dovrà essere adottata entro agosto per evitare licenziamenti e finanziare la cassa integrazione. Forza Italia ha avvisato: “O sappiamo a cosa servono quei soldi oppure non votiamo il terzo scostamento di bilancio”

L’opa della Lega su M5s

Conte sa ogni giorno di dover tenere in piedi il fragilissimo equilibrio di una maggioranza debole nei numeri, agitata all'interno dal congresso perenne in corso nel Pd e nei 5Stelle e costantemente segnata dalle tensioni.

Nel Movimento è ripartita, al Senato, l'opa della Lega. “Nei prossimi giorni ci saranno diversi ingressi dal M5S e non solo” ha annunciato Matteo Salvini dalla Puglia che ha appena incassato due nuovi acquisti nei giorni scorsi. Al Senato oggi, dopo l’ultimo addio della senatrice Riccardi approdata direttamente alla Lega, la maggioranza può contare su 95 voti dei 5 Stelle, 35 del Pd, 17 di Iv, 5 di Leu. La somma fa 152. La maggioranza assoluta, indispensabile per votare il terzo scostamento di bilancio, deve essere 161 voti. Finora almeno hanno sempre votato con la maggioranza sette senatori del gruppo Misto e tre delle Autonomie. Si arriva a 162. La maggioranza dunque è appesa ad un voto. Talvolta sono arrivati anche i voti di Forza Italia ma non ci si può contare. Una pattuglia di Responsabili si aggira per palazzo Madama pronta ad intervenire. Ma con tante votazioni, l’incidente è dietro l’angolo. Come è successo la scorsa settimana.

Tempo scaduto per i morosi

Ora il punto, la vera minaccia, sono quei 162 parlamentari grillini (112 deputati e 50 senatori) che non versano più un euro anche da metà 2019. Tra i morosi ci sono anche il capo politico Vito Crimi, la senatrice Taverna, i ministri Catalfo e D’Incà, il presidente della Commissione antimafia Nicola Morra, Giulia Grillo. I mancati versamenti mensili (2000 euro di indennità; 300 euro alla piattaforma Rousseau) possono essere indicatori di accordi politici già presi. La prova arriverà martedì 30 giugno. E’ il termine ultimo, dato da Crimi, per saldare i debiti. Poi, a regola, dovrebbero partire le espulsioni. Chi va nella Lega è chiaro che voterà contro la maggioranza. Chi esce dal Movimento e va nel Misto potrebbe continuare a votare insieme alla maggioranza. Oggi ci sono almeno altri due nomi dati in partenza prima del 30 giugno: Tiziana Drago e Marinella Pacifico. Entrambe senatrici. Entrambe morose.