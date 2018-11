Salvini: 'Non mi vergogno di aver amato'

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "Non ho mai parlato della mia vita privata, non comincerò a farlo adesso. Non mi vergogno di aver amato. Per mio carattere, alcune cose le tengo per me, nel mio telefonino e nei miei ricordi. Gli italiani mi pagano lo stipendio per quello che faccio non per sapere con chi dormo". Lo dice a Otto e Mezzo Matteo Salvini, a proposito della fine della relazione con la conduttrice televisiva Elisa Isoardi. "Faccio un lavoro che per chi mi sta vicino non è sempre facile, perché a volte ci sono e molte altre no. Cerco di mettere tanto sulla qualità perché sulla quantità non posso competere", aggiunge il titolare del Viminale. Anche a 'Pomeriggio Cinque', Salvini risponde a fine intervista a una domanda sulla fine della sua love story con Isoardi. "Non sono sul mercato...'' dice il leader della Lega pungolato dalla conduttrice Barbara D'Urso, lasciando intendere che non è rimasto single.