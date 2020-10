'Salvini non faccia tutto da solo', malumori a 'direttivo' Fdi su Lega

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Sarebbero emersi malumori sulla Lega durante il 'direttivo' di oggi di Fratelli d'Italia, riunito alla Camere, presente Giorgia Meloni. Più di qualche dirigente, raccontano all'Adnkronos, avrebbe manifestato la sua insofferenza nei confronti di Matteo Salvini per come ha gestito la campagna elettorale alle ultime regionali. Nel mirino, in particolare, il pronostico del '7 a 0' annunciato dal leader della Lega e poi non avveratosi, con il deludente risultato del Carroccio. Molti parlamentari avrebbero fatto notare che grazie a Fdi, con Acquaroli, il centrodestra è riuscito a conquistare la roccaforte rossa delle Marche, consentendo di fatto alla coalizione di vincere rispetto alla sinistra, ma alla fine sulla stampa è sembrato che Lega, Fdi e Fi avessero perso le regionali. Da qui le critiche alla strategia salviniana del 'ghe pensi mi'. "Se Salvini vuole fare il capo della coalizione, devo coinvolgere gli alleati nella strategia politica, non può pensare di fare tutto da solo'', il coro unanime. Raccontano che ci sarebbe parlato anche dell'organizzazione di Fdi: c'è stato, infatti, chi avrebbe chiesto a Meloni, un po' a sorpresa, di indire i congressi per scegliere la classe dirigente sui territori.