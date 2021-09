Roma, 18 set. (askanews) - "La Lega fa una battaglia da sola e contro tutti basta guardare una trasmissione tv: tutti contro la Lega ma l'unica soddisfazione che non do, l'unico favore che non gli faccio è uscire dal governo e lasciare il paese in mano a questa gente che tra tasse, sbarchi e obblighi vari...". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un comizio a Gallarate (Varese).