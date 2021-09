Salvini non dice che non c'è spazio per no vax: Lega democratica

Milano, 22 set. (askanews) - Non c'è spazio per no vax nella Lega come dice il governatore del Friuli Massimiliano Fedriga? "La Lega è un movimento democratico che ha decine di migliaia di amministratori locali e milioni di consensi. In democrazia ogni idea è rispettata e rispettabile", risponde Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano.Sull'uscita dell'europarlamentare Francesca Donato ribadisce: "Il Movimento cresce, se qualcuno non si sente a suo agio, non siamo una caserma".