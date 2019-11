Salvini non conferma incontro con Segre: la vedrò più avanti

Rho (Milano), 9 nov. (askanews) - "L'incontro con Liliana Segre? Lo avrò più avanti. Gli incontri che ho li comunico. Gli incontri che non comunico io, per quel che mi riguarda, non ci sono". Il segretario della Lega, Matteo Salvini, non ha confermato l'incontro che avrebbe avuto ieri pomeriggio a Milano con la senatrice 89enne Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz e testimone oculare dell'Olocausto."Certo che voglio incontrarla. Lo farò presto", ha aggiunto il numero uno del Carroccio al suo arrivo al polo fieristico di Rho-Pero, alle porte di Milano, dove è in corso il Salone Internazionale del ciclo e motociclo.Liliana Segre, ha detto ancora Salvini, "è una donna estremamente intelligente. Sono giovane ho voglia di capire, di imparare e di ascoltare. Farà le sue scelte a prescindere da quello che suggerisce Salvini. Ritengo che sia una donna estremamente l'intelligente quindi non ha assolutamente bisogno dei miei consigli".