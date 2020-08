Salvini: non c'è emergenza Covid-19, Governo fa terrorismo

Rimini, 21 ago. (askanews) - I numeri dicono che "non c'è emergenza" Covid-19 e "chi dice il contrario, ovvero il Governo, è in malafede e fa terrorismo". Lo sostiene il segretario della Lega, Matteo Salvini, che in un'intervista al Sussidiario.net annuncia "ogni tipo di iniziativa, democratica ovviamente, nelle piazze e in parlamento" se il Governo a ottobre prorogherà lo stato di emergenza."Ora no", non c'è emergenza, "lo dicono i numeri, i primari, i medici dei pronto soccorso e delle terapie intensive - dice Salvini -. Chi dice il contrario, ovvero il Governo, è in malafede e fa terrorismo per mantenere il potere. Ma così si fa del male all'Italia: ora il Covid è gestibile senza allarmismi".Se il Governo in ottobre proroga ancora una volta lo stato di emergenza "siamo pronti ad ogni tipo di iniziativa, democratica ovviamente, nelle piazze e in Parlamento". Perché è "assurdo", secondo il leader della Lega "parlare di emergenza in mancanza di emergenza, sarebbe un insulto per gli italiani e per la democrazia. Ricordo che il 3 ottobre andrò a processo a Catania per aver difeso i confini, quando ero ministro: spero che Conte-Pd-5Stelle-Renzi non aggiungano un'altra vergogna inventandosi l'ennesima proroga dello stato di emergenza".