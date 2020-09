Salvini: no dieta mediterranea? Motivo in più per dire 'ciao Ue'

Roma, 1 set. (askanews) - Le regole europee sull'agroalimentare sono "un motivo in più per dire 'ciao ciao Europa'". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, durante un comizio a Savona, tornando a suggerire la prospettiva di un'uscita dell'Italia dalla Ue e lanciando una campagna autarchica."È ora che gli italiani lascino sugli scaffali i prodotti che vengono dal resto del mondo: consumiamo italiano, basta comprare le schifezze dall'altra parte del mondo", ha affermato Salvini. "E se l'Europa decide che la dieta mediterranea fa male, che il pesce in Liguria non si può pescare... motivo in più per dire 'ciao ciao Europa' perchè prima viene l'Italia, la nostra cultura, la nostra terra".