Salvini: mozione contro invio armi? Vedremo, prima parlo con Draghi

Roma, 12 mag. (askanews) - "Draghi ha parlato di pace, non so se con Biden abbiano parlato anche di armi, ne parleremo insieme". Così Matteo Salvini ha risposto alladomanda se la LEga sia pronta a presentare unamozione contro l'invio di nuove armi all'UCraina: "Io sono ottimista e fiducioso per natura. Ho letto i giornali, ma mi va bene fino a un certo punto...". E ha poi ribadito: "La mia posizione è contraria a più armi, ne discuterei col mio movimento. Non sono d'accordo nell'alzare i toni, noi non siamo in guerra con nessuno ma credo che sia interesse di tutti, in primis dell'Ucraina, spegnere il fuoco".