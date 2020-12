[Il caso] Salvini minaccia, il Cav fa due conti e si allinea contro il Mes. Maggioranza a rischio il 9 dicembre. E non solo

Sarà anche “tutto sotto controllo” come rassicurano da palazzo Chigi e la maggioranza “coesa” come spiega qualche ministro mandato nei vari tg a far sentire la voce del governo. E però il mese di dicembre comincia malissimo per il Conte II e visto il calendario d’aula potrebbe anche finire peggio. Il colpo d’occhio fissa tre situazioni ad alto rischio tutte concentrate nei prossimi giorni.

Tre situazioni ad alto rischio

La maggioranza potrebbe non avere i voti mercoledì prossimo (il 9) quando il premier sarà in Parlamento per le comunicazioni prima del Consiglio europeo che darà il via definitivo e finale (dopo un iter di tre anni) alla riforma (common back stop) del Trattato che regola il Fondo salva stati (Mes). Ci saranno due, forse tre risoluzioni da mettere ai voti, maggioranza, opposizioni unite e bisogna vedere cosa decideranno di fare gli scontenti tra i 5 Stelle, una terza mozione, astensione o convergere su quelle delle opposizioni. Se quella di maggioranza dovesse andare sotto, si apre nei fatti una crisi di governo. Sempre ieri, primo dicembre, la Lega ha “occupato” l’aula di Montecitorio e fino al 9 dicembre, giorno dopo giorno, sedute notturne comprese, discuterà 250 ordini del giorno per contestare l’approvazione del decreto Immigrazione che ha cancellato i due decreti Sicurezza di Salvini che avevano nei fatti “chiuso” i porti e annullato ogni forma di accoglienza. Una maratona ostruzionistica, diffusa per gli interessati sul canale tv della Camera dei deputati, che è diventata lo sfogatoio contro i 5 Stelle che prima hanno approvato e ora rinnegano le loro stesse leggi e per tutto il cotè accessorio su stranieri, immigrazione, spaccio di droga, lavoro nero e nuovi poveri. Salvini lunedì sera ha anche ottenuto un colloquio con Mattarella a cui ha annunciato l’ostruzionismo a oltranza pur di difendere “le mie leggi e la sicurezza del Paese” e per denunciare come il Parlamento venga impegnato a discutere decreti non urgenti mentre il Paese è nel pieno della pandemia. Insomma, per farla breve, il decreto Immigrazione deve essere convertito entro il 22 dicembre. L’iter al Senato non potrà iniziare prima dell’11 dicembre. Anche a palazzo Madama la Lega farà ostruzionismo. Basta fare due conti per capire che è forte il rischio di far decadere il decreto che è il vero obiettivo delle opposizioni. In questa maratona, infatti, sono impegnati anche Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Renzi: “No task force, basta un governo”

E poi c’è il Recovery fund, i 209 miliardi che Bruxelles ha destinato all’Italia per ripartire dopo la pandemia. Conte ha immaginato “una tecnostruttura” a forma di piramide che alla base vede circa 300 tecnici, cinquanta per ciascuno dei sei capo-progetto (quante sono le linee guida del progetto nazionale). I sei manager - scelti nei consigli di amministrazione di società private - faranno a loro volta riferimento ad un triumvirato politico composto da Conte, il ministro economico Gualtieri (Pd) e Stefano Patuanelli (M5s). Tutto questo, e i superpoteri della struttura, deve essere formalizzato all’interno della legge di Bilancio che deve essere approvata entro il 31 dicembre. Solo che la tecnostruttura ha fatto venire parecchi mal di pancia nella maggioranza. Non si capisce bene con chi Conte l’abbia concordata. Lui dice con il Pd e il segretario Zingaretti “in nome della collegialità”. Peccato che la collegialità diventi alla fine la decisione di uno solo, cioè Conte. Comunque ministri e parlamento sono contrari perchè nei fatti la tecnostruttura è un governo parallelo. E allora, scrive Matteo Renzi nella sua enews, “basta cambiare quei pezzi del governo che non funzionano. Perchè ce ne sono, eccome se ce ne sono. Altrimenti non ci sarebbe bisogno di mettere in piedi una struttura del genere”. Il leader di Italia viva ne sta parlando anche con nomi di punta del Pd. La via d’uscita è una sola: “Conti ter o Draghi 1, così non si può andare avanti”.

Berlusconi spiazza di nuovo

Non c’è dubbio che il fatto più clamoroso di ieri sia stata la inaspettata decisione di Berlusconi di votare con Lega e Fratelli d’Italia contro la modifica del Mes bancario (da non confondere con quello sanitario, cioè la linea di credito di 36 miliardi). Per qualcuno è “la solita giravolta del Cav” che nel frattempo ha incassato l’emendamento anti-scalata di Mediaset. Per altri è “il pareggio dei conti: una settimana fa ha vinto Berlusconi, oggi ha vinto Salvini”. In questa dimensione un po’ banale da “uno-pari-palla-al-centro” quello che resta a terra non è l’ “incrollabile unità del centrodestra dove comanda Salvini” bensì l’autolesionismo politico di entrambe le posizioni. Di entrambe le leadership. Quella del segretario della Lega perchè si ostina in una battaglia sovranista e antieuropeista che la pandemia ha messo fuori dalla Storia. Quella di Berlusconi perchè, al di là dei distinguo che dopo vedremo, mina la sua credibilità di leader di un partito fortemente ancorato nel Partito popolare europeo. “Cosa andiamo a dire alla Merkel?” sibila l’onorevole Osvaldo Napoli che di Forza Italia è un senior deputy, cioè uno che c’è dalla fondazione. Sullo sfondo si agita anche una triste diceria: “Qualche presunto fedelissimo di Berlusconi gli sta facendo credere che così potrebbe giocarsi la candidatura al Colle tra un anno…”. Bisogna essere feroci dentro per far credere una cosa del genere. E da ingenui convincersi che possa essere vero.

Un macigno sulla maggioranza

Il risultato non è il centrodestra unito ma un gigantesco pasticcio che piomba come un macigno anche sulla tenuta della maggioranza. Più complessa la lettura dei fatti da parte dello stato maggiore azzurro: “Una settimana fa Berlusocni ha imposto una linea sullo scostamento di bilancio e loro hanno seguito; sulla modifica del Trattato del Fondo salva stati era veramente complicato trovare la sintesi; Tajani che ha seguo il dossier ha spiegato perché tecnicamente la modifica non va bene; in questo modo otteniamo due obiettivi, l’unità del centrodestra e mettiamo in difficoltà la maggioranza”.

Lo show down è dunque atteso per mercoledì 9 dicembre quando il premier Conte farà la sue comunicazioni al Parlamento prima del Consiglio europeo che all’ordine del giorno ha il via libera al Trattato del Fondo salvastati modificato. I 5 Stelle sono divisi non tanto sul merito ma in prospettiva: temono che il Mes bancario modificato (common backstop) possa essere il cavallo di Troia che poi costringe ad approvare il Mes sanitario (i famosi 36 miliardi senza condizionalità, a tasso zero e destinati solo a spese sanitarie).

Il via libera dell’Italia

Lunedì sera il ministro Gualtieri, dopo tre ore di audizione in Parlamento in cui ha spiegato per filo e per segno perchè le modifiche rendono il Mes uno strumento in linea generale utilizzabile e non più quel cappio al collo della sovranità bancaria dei singoli paesi, ha partecipato alla riunione Ecofin e ha annunciato che anche l’Italia, ultima rimasta, ha dato il via libera alle modifiche. Un via libera a dir la verità un po’ stiracchiato visto che i 5 Stelle, nonostante la linea del capo politico Vito Crimi (“ok alle modifiche del Trattato, no al Mes sanitario”) hanno preso molto male il fatto che il ministro abbia glissato sui distinguo e i dubbi e fatto una “fuga in avanti”.

Con l’inatteso riallineamento di Berlusconi, la maggioranza rischia di arrivare al 9 dicembre senza i voti necessari per l’approvazione. Al Senato sarà la solita caccia al senatore “responsabile” che vota con la maggioranza oppure esce dall’aula per fare abbassare il quorum. Se la risoluzione della maggioranza venisse bocciata, si apre nei fatti una crisi di governo. Scenario del terzo tipo. Ma dopo i fatti di ieri diventato possibile.

Il caos dentro Forza Italia

Succede infatti che ieri mattina ai titoli dei giornali circa “l’Europa approva la riforma del Mes con il sì del governo Conte”, Salvini (“non mi risulta che il Parlamento abbia dato il via libera ad alcunchè”) decide l’azzardo. A margine di una visita al parco archeologico di Centocelle (è già in campagna per il sindaco di Roma), il segretario della Lega molla la bomba: “Chiunque in Parlamento approverà questo oltraggio e danno (il Mes bancario modificato, ndr), si prende una grande responsabilità. Se lo fa la maggioranza, non mi stupisce. Se lo fa qualche membro dell'opposizione, finisce di essere compagno di strada della Lega”. Non sono neppure le 11. L’aula della Camera ha iniziato da pochi minuti la seduta non stop sugli ordini del giorno al decreto Immigrati che cancella i due decreti Sicurezza dell’ex ministro dell’Interno. Salvini, che nel frattempo ha raggiunto i suoi alla Camera dove si intrattiene in lunghi capannelli, conferma la maratona a oltranza: 250 ordini del giorno.

La minaccia del capo della Lega, nel frattempo, non è passata inascoltata. Osvaldo Napoli replica: “Che fa Salvini, minaccia?”. Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Fi al Senato e da sempre “vicina” alla Lega, risponde: “Tranquillo Salvini, Forza Italia il 9 dicembre voterà contro il Mes”. Napoli punge sul vivo: “La senatrice Ronzulli parla a nome di Berlusconi o di Salvini?”.

A questo punto succede quello che la parte di Forza Italia che da sempre mal sopporta il rischio di diventare ruota di scorta della Lega sovranista non si sarebbe mai aspettata. Ale 13 e 22 arriva una lunga nota firmata da Silvio Berlusconi in cui, con la consulenza di Antonio Tajani, spiega perchè Forza Italia il 9 dicembre voterà No alla riforma del Mes bancario. “Non riteniamo - si legge - che la modifica del Meccanismo di stabilità approvata dall’Eurogruppo non sia soddisfacente per l’Italia”.

Chat bollenti

La speranza di un compromesso e di salvare la faccia è legata alla postilla finale: “La riforma in questione non ha nulla a che vedere con l’utilizzo dei 37 miliardi destinati alla lotta contro il Covid”.

In Forza Italia scoppia il caos. La chat dei parlamentari ribolle di insulti. In quelle parallele dei due sotto gruppi - salviniani e antisalviniani - è guerra totale. “Così perdiamo la faccia e l’identità, che figura facciamo con il Ppe e con quella nostra base elettorale che nelle ultime settimane ci ha fatto crescere di quasi due punti nei sondaggi?” dicono i liberal di Forza Italia, quelli che “mai morire salviniani” e che ora vedono davanti agli occhi “il suicidio politico”. Se la ridono quelli che da tempo hanno già consegnato il proprio destino al Capitano e da una settimana costretti a tenere la testa bassa dopo essere stati spinti dal Cavaliere a votare lo scostamento di bilancio.

Tutto ciò è una gigantesca rogna per Conte e per la maggioranza. Una delle tante. inaspettata. In serata Giorgio Mulè, portavoce degli azzurri, cerca di riportare la calma: “Non siamo genuflessi a Salvini, la riforma del Mes non è digeribile per l’Italia e restiamo invece a favore dei 37 miliardi”. Tentativo doveroso e necessario. Tra le macerie.