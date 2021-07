Il centrosinistra non sta bene. Ma neppure il centrodestra. Salvini e Meloni con i sovranisti Ue

Il centrosinistra non se la passa bene, le candidature vacillano (vedi la Calabria), l’alleanza del campo largo è in attesa di capire come Grillo e Conte usciranno dalla faida di potere per il controllo del Movimento 5 Stelle.Il ddl Zan rischia di complicare ancora di più le cose nel cosiddetto “campo largo del centrosinistra”, quello che dovrebbe andare da Calenda e Renzi fino a Sinistra italiana e Bersani. Tutto vero. Ma il centrodestra, anche se infinitamente più furbo, non se la passa meglio: la rivalità Salvini-Meloni rischia di far deragliare un treno che sembra arrivato a destinazione (la vittoria alle politiche del 2023). La storia dei candidati sindaco nelle città più importanti dice molto su questo. Così come la decisione ufficializzata ieri che anche Fratelli d’Italia raccoglierà firme per 4 referendum sulla giustizia su un totale di sei quesiti referendari. Il primo week end di firme è stato un successo: 100 mila firma raccolte e moduli esauriti a Milano e in Umbria, Friuli e Puglia. Giorgia Meloni ha annusato così, dopo il primo week end di prova, che non schierarsi sarebbe stato un boomerang e che era necessario rompere le incertezze (questa è un’iniziativa di Salvini con il Partito Radicale e non con Meloni).

Il Manifesto sovranista

Affascinati - si fa per dire - dalla sfida Conte-Grillo, sabato è sfuggito ai clamori mediatici un fatto molto importante: Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno firmato il manifesto dei sovranisti europei assieme con Le Pen, Orban, Kaczynski, il leader spagnolo di Vox. Il Manifesto parla di andare “contro l’ideologia tecnocratica di Bruxelles”. Certo, non si parla di uscita dall’euro ma il manifesto è un concentrato di sovranismo, ribattezzato “patriottismo” contro le regole e le norme che i perfidi burocrati impongono alla vita dei popoli. Non c’è il Recovery fund. Almeno per ora visto che stanno arrivando soldi, a chi pi a chi meno, ad ogni paese europeo. Dietro il Salvini di lotta e di governo per non farsi superare da Meloni, c’è un pasticcio che, a vedere le cose in controluce, prende forma ogni giorno che passa. Ed è sempre più imbarazzante. Il leader della Lega che ha dovuto ingoiare l’appoggio al governo Draghi, di mattina sta con Draghi e nel pomeriggio con Orban e la Le Pen. La mattina parla di “mele marce” a proposito del pestaggio nel carcere di Santa Maria Capua vedere invece di condannare senza se e senza ma quello che è successo; nel pomeriggio conciona di giustizia e raccoglie firme (con i Radicali per cui il carcere andrebbe abolito o quasi) per una giustizia più giusta e cioè per farla breve, meno manettara. Per non parlare dei sindaci: a Milano siamo al settimo candidato per cui però “serve ancora una riunione” e comunque sarà “supportato da un team”. Albertini, l’unico che poteva funzionare, non è mai piaciuto a Meloni. Risultato: la casella è ancora vuota. Anche il giudice Maresca, a Napoli, sembrava cosa fatta ma invece non è così visto che Meloni nel frattempo incontra l’avvocato Sergio Rastrelli, figlio di Antonio, l’unico presidente di regione che abbia mai avuto il Movimento sociale.Salvini ieri ha rinviato all’ennesima riunione. “Martedì ci vedremo con gli amici del centrodestra a Roma - ha annunciato - perché ci sono ormai poche città in cui la squadra va completata, fra cui Milano, Bologna e Napoli”. Sono due mesi che fanno riunioni e la ista dei candidati bruciati per frizioni tra Lega e Fdi è ormai lunga. I più maligni completano il quadro spiegando che “Forza Italia starebbe ingoiando tutto questo perchè qualcuno sta facendo credere a Berlusconi che potrebbe essere lui il successore di Mattarella al Quirinale”. Decisamente troppe incongruenze e criticità per una coalizione che è convinta di poter guidare l’Italia in nome dell’europeismo e dell’atlantismo.

Calabria, tutto da rifare

I guai sono quindi dappertutto. Poi c’è chi li nasconde meglio e chi peggio. Nel centrosinistra pesa senza dubbio anche una buona fosse di sfortuna. In Calabria è tutto da rifare. Si riparte da zero, nella convinzione di tenere unito il centrosinistra e M5s almeno in Calabria. Il ritiro shock di Maria Antonietta Ventura, la candidata governatrice indicata da Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza, ha scompaginato i giochi. Dopo che già il banco era saltato per il ritiro a cui è stato costretto Nicola Irto, la migliore opzione disponibile per il Pd già benedetta da Bersani e anche da Letta a cui però Conte ha detto no. Voleva un candidato “suo”, meglio se donna e civico. La Ventura è stata candidata per due settimane. Nessuno immaginava un colpo di scena di tale portata. Era tutto pronto per dare il via alla campagna elettorale e Ventura aveva rilasciato proprio venerdì un’intervista programmatica ad importanti quotidiani nazionali. C’è da dire che Maria Antonietta Ventura, scelta per andare contro Occhiuto (Forza Italia) e la sinistra estrema dall’altra (De Magistris) aveva fatto storcere il naso a molti. Nella comunità del centrosinistra non era andato giù il modo in cui Ventura “era stata candidata dall’alto”. E anche il profilo era stato giudicato “inadeguato”. Il risultato oggi è che la Calabria è ancora in alto mare. Francesco Boccia, responsabile dei rapporti con gli enti locali del Pd, tornerà nella regione in settimana. Con il commissario Stefano Graziano. Il punto è: chi è adesso l’interlocutore nei 5 Stelle? Grillo o Conte. Il tempo è poco e di sicuro non aspetta i tempi della mediazione dei 7 garanti.

Divisi anche sul ddl Zan

Alla fine il centrosinistra si divide anche sul disegno di legge contro l’omotransfobia già approvato alla Camera e che porta la firma del deputato Pd Alessandro Zan. Domani, martedì 6 luglio, ci sarà la riunione dei capigruppo per mettere ai voti la calendarizzazione della legge - ferma da mesi in Commissione Giustizia presieduta dal leghista Ostellari - per l’approvazione finale (13 luglio). Le posizioni sono chiare: Pd, M5s e Leu vogliono l’approvazione così com’è “senza modifiche” perchè cambiare anche una parola vorrebbe dire farla tornare alla Camera per il via libera finale. Una ‘navetta’ troppo rischiosa. Il centrodestra invece chiede modifiche agli articoli 1,4 e 7. Che sono però anche quelli chiave. Italia viva ha sempre avuto una posizione intermedia, specie dopo l’intervento della Santa Sede: a favore del ddl Zan ma con qualche modifica. Soprattutto per avere la certezza che la legge, necessaria, non venga impallinata in aula con il voto segreto. Sabato Italia viva ha spiegato di voler modificare l’articolo 4 e tornare al “vecchio” ddl Scalfarotto. Pd e M5s attaccano: “E’ un tentativo di affossare la legge”. Al contrario, ribattono dal partito di Matteo Renzi: la proposta di IV che resuscita il ddl Scalfarotto e che ha trovato aperture nel centrodestra è l'unico modo per approvare una legge contro l'omofobia perchè il ddl Zan così com’è “non passerà mai”.

Il dito invece della luna

Così, quella che dovrebbe essere una battaglia in nome e in difesa di diritti sacrosanti, rischia di trasformarsi nell’ennesimo regolamento di conti nel centrosinistra. E il Pd, invece di lavorare per l’allargamento al centro riformista del centrosinistra e portare a casa la legge, rischia di ritrovarsi schiacciato a sinistra con un alleato, i 5 Stelle, che non si sa cosa sia e senza legge Zan. Non si dice di essere opportunisti. Però almeno valutare costi e benefici. Soprattutto, non è questo il tempo di confondere il dito con la luna. Si andrà alla conta, quindi. Con Forza Italia aperturista rispetto alla proposta di Iv. La Lega che invece non ci sta perchè “non è ancora abbastanza”. “Andiamo in Aula e là ognuno si prenderà le sue responsabilità: il voto sull'articolato sarà palese. Se Iv voterà in maniera diversa da come ha fatto alla Camera le persone poi valuteranno” è la sfida lanciata dal vicepresidente dei senatori dem Franco Mirabelli. Si parla di 10 voti di vantaggio e di 40 voti segreti, ciascuno dei quali può essere una trappola. “Se Letta andrà avanti a muso duro ha due possibilità: o il ddl Zan passa o ha ucciso una legge di questo tipo anche per i prossimi anni” ha detto ieri Davide Faraone, capogruppo al Senato, criticando “il metodo infantile che spinge a trovare molta più soddisfazione nel battersi fino alla morte anche se poi la legge non passa”. Dai sovranismi fuori dal tempo e contro il governo Draghi, dal ddl Zan alle candidature che saltano come birilli. E il semestre bianco deve ancora iniziare.