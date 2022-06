Salvini: per me centrodestra unito a politiche, lo vogliono italiani

Roma, 9 giu. (askanews) - "Gli italiani di centrodestra ci chiedono unità, ci chiedono di stare insieme perchè il centrodestra unito vince e cambia le cose. Io lavoro per unire, stasera vado a Verona apposta a sostenere un candidato di FdI per dare un senso di unità. Lavoro per la squadra che viene prima del singolo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a L'Aria che tira su La7. Separati alle politiche? "Io non ci penso prorio. Mi rifiuto di pensare a corse separate. Uniti si risolvono più velocemente i problemi e l'Italia in autunno avrà grossi problemi economici e sociali. NOn ho tempo da perdere in beghe".