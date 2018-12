"Non ci sarà": Salvini chiama la Lega al grande raduno e indica gli assenti suoi "nemici"

Il cambio di nome da Lega a Lega Nazionale, cioè dai vecchi slogan a base di secessione e federalismo, non ci sarà. Ma la vocazione del partito di via Bellerio a fare da mamma chioccia ai vari movimenti dall'animo sovranista, fortemente critici verso questa gestione dell'Ue, è più esplicita che mai. Si punta a portare dal notaio 20 'nuove' articolazioni regionali, per tutte le realtà italiane, dal Friuli alla Sicilia, da federare dentro 'Salvini premier', la seconda gamba del partito salviniano, affiancata dal 2016 alla vecchia Lega Nord. E per lanciare quello che il leader del Carroccio ha chiamato "restyling light", ecco la manifestazione organizzata dal partito l'8 dicembre a Piazza del Popolo, a Roma.

Quei "Non ci sarà" con cui indicare i nemici

La strategia social, fronte sul quale Salvini e i suoi sono sempre molto incisivi e abrasivi, punta tutta sull'attacco a personaggi che di certo non saranno presenti nella grande manifestazione dell'8 dicembre. E lo slogan "Non ci sarà" mette insieme tutti gli avversari di Salvini: da Matteo Renzi a Valeria Fedeli, dai rapper Salmo e Gemitaiz a Laura Boldrini, fino a Jean Claude Juncker senza dimenticare Emmanuel Macron, Mario Monti, Roberto Saviano, Asia Argento e Oliviero Toscani. Tutte figure con le quali il ministro dell'Interno e vicepremier ha avuto scontri più o meno accesi. Dalla Argento che twittò "Salvini me....a" e a cui il titolare del Viminale rispose che le avrebbe offerto volentieri una camomilla, all'ex premier Monti, espressione dei poteri forti sovranazionali che avrebbero gettato l'Italia nella recessione e nell'austerity. E' ancora nella testa e negli occhi di tutti il duello social con Saviano, che ha definito Salvini "ministro della malavita", arrivando a dargli dell'assassino dopo il naufragio con morti di una nave di migranti e venendo da lui querelato. Ed è recentissimo il battibecco con la ex presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha rimproverato il ministro dell'interno per aver dileggiato sui social le minorenni che esponevano un cartello contro di lui. Il quale ha ricordato alla Boldrini che in quello striscione si parlava di piazzale Loreto. E la piazza in cui fu appeso a testa in giù il Duce massacrato, è stata evocata anche da Oliviero Toscani, che disse: "Mio padre ha fotografato Mussolini a piazzale Loreto, chissà dove fotograferò io Salvini".