Salvini: Lega solo al Nord? No, l'Italia è bella se vince insieme

Roma, 3 feb. (askanews) - Matteo Salvini difende l'idea di una Lega presente su tutto il territorio nazionale e non confinata al nord, l'ex ministro dell'Interno parla ad un comizio a Palermo e replica, di fatto, a Umberto Bossi."Anche in Lega c'era qualcuno che diceva - magari lo dice ancora oggi - ma cosa vai a fare? Stai a Milano, a Torino, a Venezia. Abbiamo il 50%, occupati solo della Lombardia, del Veneto e del Piemonte e fregatene di tutto il resto. No! L'italia è bella se vince tutta insieme. Ne sono straconvinto".