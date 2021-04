Salvini: la Lega è dalla parte di chi protesta pacificamente

Roma, 7 apr. (askanews) - "La Lega è dalla parte di chi protesta pacificamente e chiede di riaprire le proprie attività, a patto che i dati sanitari lo consentano. Abbiamo sempre detto - e lo ribadiamo - che non sono tollerabili chiusure ideologiche che rischiano di rovinare milioni di famiglie e di attività. Bene l'idea del M.I.O. (Movimento Imprese Ospitalità) di bloccare le nuove licenze di acquisto per bar e ristoranti per tre anni". Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini.