Salvini: Lazio ostacola cura al plasma, regalo a farmaceutica?

Roma, 24 giu. (askanews) - C'è "qualcuno" che punta a speculare sul virus, secondo Matteo Salvini, il leader della Lega si dice convinto che anche alcune regioni, come il Lazio, possano essere tentate di fare "regali a qualche grande casa farmaceutica" creando ostacoli alle cure basate sul plasma autoimmune. Parlando a 'Money.it', l'ex ministro spiega: "Una delle cure che ha dimostrato di essere funzionante è quella del plasma autoimmune. Probabilmente - come denuncia il dottor De Donno - ha il difetto di essere gratuita e democratica e di non arricchire questa o quella casa farmaceutica, quindi se ne parla molto meno di quanto si dovrebbe". Insomma, "alla scienza credo assolutamente, però per intanto diffondiamo le cure che già sono a portata di mano".Per Salvini non ci sono dubbi che la cura a base di plasma sia stata ostacolata fin qui. "Mi sembra evidente che ci sia qualcuno che anche con il virus voglia fare cassa e che è pronto a trarre tutti i vantaggi economici possibili da questa tragedia". Il fatto che "sulle tv nazionali o in alcune regioni, come la regione Lazio, non si parli di banca del plasma è qualcosa che più di un dubbio mi fa venire. Non vorrei che qualcuno volesse fare regali ai grandi della farmaceutica ignorando quello che i medici di base hanno già tirato fuori".