Salvini, incontro Draghi per parlare di taglio tasse

(ANSA) - PISTOIA, 02 NOV - "In settimana mi vedo con Draghi per parlare di taglio di tasse. L'obiettivo è fare questo incontro per definire a chi e quando tagliare le tasse, perché è vero che ci sono 12 miliardi di taglio di tasse, però è indistinto. E secondo noi partite Iva, autonomi e artigiani devono essere messi in cima alla lista e non in fondo perché hanno pagato più di altri". Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine della inaugurazione di una sede del Carroccio a Pistoia. (ANSA).