Salvini incontra a Roma ambasciatori Afghanistan e Pakistan

Roma, 23 ago. (askanews) - Il leader della Lega Matteo Salvini è questa mattina a Roma per incontrare gli ambasciatori di Afghanistan e Pakistan sulla crisi afghana, a seguito dei colloqui intercorsi nei giorni scorsi.Salvini a Roma stamani visita anche il quartiere Casaletto dove incontrerà una prima volta la stampa. Una conferenza stampa è invece in programma alle 15 in Umbria a Città di Castello. Stasera, infine, il leader della Lega arriva a Rimini: per cenare al 'Coconuts', per fare visita al gazebo sul Lungomare per la raccolta delle firme per i referendum sulla giustizia, per partecipare domattina al Meeting di Cl.