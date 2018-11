Salvini: in questi mesi FI e Pd si sono mossi allo stesso modo

Roma, 4 nov. (askanews) - "Siamo insieme in centinaia di comuni e in tante regioni. Certo, nei primi cinque mesi di governo Forza Italia e Partito democratico si sono mossi allo stesso modo. Prendersi insulti per tanto tempo non fa piacere". Così il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto a Bruno Vespa che gli ha chiesto se il centrodestra è ancora in piedi, nell'intervista, anticipata alla stampa, contenuta nel nuovo volume del conduttore televisivo, dal titolo "Rivoluzione"."In ogni caso - ha aggiunto - l'accordo con i 5 Stelle è un contratto pre matrimoniale tra due soggetti che vogliono governare insieme per cinque anni senza prospettive di alleanze politiche".