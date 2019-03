Salvini: in Italia no allarme per estremismo rosso o nero

Roma, 16 mar. (askanews) - In Italia non risultano allarmi legati all'estremismo di destra o di sinistra, i rapporti delle forze di polizia mettono sotto attenzione soprattutto l'estremismo islamico. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini lo ha detto durante una conferenza stampa alla prefettura di Potenza."Da ministro dell'Interno - dice rispondendo ad una domanda - gli elementi che abbiamo a disposizione non ci danno allarmi, fortunatamente, relativamente agli estremismi di cosiddetta destra e di cosiddetta sinistra, nazisti, anarco-insurrezionalisti Sono fenomeni marginali e controllati. Il fenomeno più attenzionato, senza alcuna forma di allarmismo, è quello dell'estremismo islamico".Ha precisato Salvini: "Anche io ricevo quotidiane minacce di morte e chiedo informazioni, ma i servizi di pubblica sicurezza mi dicono: ministro, con tutte le cautele del caso, non si preoccupi sono fenomeni marginali e attnzionati, delle due estreme".