Salvini: in economia come su migranti e sicurezza, Italia sorriderà

Roma, 11 giu. (askanews) - "Siamo tutti per evitare la procedura d'infrazione e ma sono ben saldi gli obiettivi di ridurre le tasse e di non alzarle. Se qualcuno chiedesse il ripristino della legge Fornero, l'aumento delle tasse, l'Iva da Roma arriverebbe un compatto no". Lo ha detto Matteo Salvini in una intervista al Giornale Radio Rai aggiungendo che "riusciremo a fare sull'economia quello che abbiamo fatto su immigrazione e sicurezza. Abbassare le tasse alle imprese e alle famiglie - ha sostenuto - è l'unico modo per far ritornare a correre e a sorridere l'Italia".