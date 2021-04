Roma, 14 apr. (askanews) - "Non più i 20 previsti, ma ben 40 miliardi per aiutare imprenditori, artigiani, commercianti e partite Iva per abbattere tasse, contributi, mutui e costi fissi. Bene così". Lo scrive su Twitter Matteo Salvini, segretario della Lega, commentando la proposta di scostamento da 40 miliardi esaminata in Cdm.