Elezioni anticipate, vittoria alle Regionali, processi. I tre problemi che deve affrontare Salvini all’inizio del 2020

Matteo Salvini ha davanti a sé un 2020 pieno di problemi e non è detto che sia l’anno prossimo quello vincente, per lui, che ieri ha appena lanciato la ‘nuova’ Lega nazionale mandando per sempre in soffitta la ‘vecchia’ Lega Nord. I problemi del leader della Lega sono tre e tutti altrettanto impegnativi. Il primo, paradossalmente, è il più semplice. Riconfermarsi leader del centrodestra unico e indiscusso. Berlusconi sta per cedergli, di buon grado, lo scettro (tanto che il movimento della Carfagna, ‘Voce libera’, nasce dentro FI come una scissione in potenza proprio contro questa cessione di poteri nei fatti). Invece, la Meloni non vuole saperne, anzi: rivaleggia con Salvini a ogni piè sospinto, si fa sotto nei sondaggi di gradimento e vuole dettare lei l’agenda a Salvini non farsela dettare, ma le recenti indagini che stanno travolgendo la classe dirigente locale di Fratelli d’Italia ne stanno sporcando le ambizioni e, inoltre, vale sempre il 10%, che è tanto, ma 20 punti in meno della Lega. Sarà Salvini, dunque, il dominus del centrodestra e quello che deciderà per tutti e tre i leader se e quando si voterà, con quale legge elettorale, quali candidati e, per quel che vale, quale programma. Da questo punto di vista, anche se nascessero movimenti di qualche rilevanza nel centro dello scenario politico e si costituissero in un’area moderata e centrista ma alleati stabili al centrodestra, Salvini non li vedrebbe di malocchio perché ne accrediterebbero la faccia ‘nuova’, quella più ‘gentile’, meno urlata e più disposta a ‘temperare’ i propri eccessi.

Il leader e dominus del centrodestra resta lui, Salvini

Anche se dovesse nascere, sulle ceneri del governo Conte, un governo istituzionale, magari guidato da Draghi, solo Salvini potrebbe deciderne sia le chanches (senza di lui non si potrebbe fare né avrebbe senso farlo) sia la durata. Insomma, Salvini si sente, legittimamente, il motore centrale del centrodestra e nessuno può scalzarlo da lì.

Il secondo problema, invece, è di più difficile soluzione. Dara la ‘spallata’ finale al governo per provocare nuove elezioni politiche anticipate non è cosa semplice da farsi. Tre senatori pentastellati sono passati con la Lega (di solito i peones vanno a rinforzare le fila della maggioranza, non certo dell’opposizione…) e altri 6/7 potrebbero farlo presto, entro il mese di gennaio. Un saldo negativo per il governo che rischia di finire sotto la soglia di sicurezza dei 161 voti (il quorum per la maggioranza assoluta al Senato) e, dunque, a rischio caduta. Dopo, continuano a ripetere sia formalmente Zingaretti e Di Maio sia informalmente il Colle “ci sono solo le elezioni”. Cioè l’obiettivo di Salvini che punta anche sul referendum elettorale maggioritario promosso da sette regioni leghiste (e ideato da Calderoli) per far saltare il banco di una legge elettorale proporzionale che non vuole (darebbe più parlamentari e potere di ricatto a FdI e FI, resuscitandola, e spazio a manovre neocentriste).

Il rischio di non ottenere le elezioni politiche anticipate e la strategia del ‘doppio referendum’

Come pure punta, Salvini, sul referendum contro il taglio del numero dei parlamentari che ha raggiunto le firme necessarie per tenersi in una data tra fine aprile e giugno. Fino ad allora, e grazie alle firme dei 64 senatori che hanno chiesto il referendum costituzionale confermativo, la finestra per andare a votare con 945 parlamentari e non 600 è aperta, dunque Salvini – che con il Rosatellum farebbe il pieno in tutti i collegi uninominali – può promettere posti ai grillini dissidenti tentati dal lasciare la barca che affonda e inglobare quel che resta di Forza Italia garantendo al Cav una trentina (non di più) di eletti sicuri ma cancellando FI e lasciando prosperare, alla sua destra, solo Fratelli d’Italia. Ma non è detto che il disegno riesca e Salvini è nervoso. Ieri, in merito al referendum, è arrivato persino a usare toni perentori e ultimativi, del tutto inappropriati, contro la Consulta minacciandola di “non rispettare la volontà popolare” se non darà luce verde al referendum Calderoli. Inoltre, i grillini in predicato di scissione smentiscono tutti e Di Maio, come Franceschini, sono sicuri di riuscire a compattare la maggioranza, a gennaio, rilanciandola con quella famosa ‘Agenda 2020’ di cui parla spesso Conte. Se ci riuscissero e se il governo superasse il difficile mese di gennaio, per Salvini tutto diventerebbe più complicato. Certo, si voterebbe il referendum sul taglio dei parlamentari e anche il referendum elettorale maggioritario, entro l’estate (il primo non abbisogna di quorum, il secondo sì) e ci sarà una nutrita serie di elezioni regionali tra maggio e giugno (si vota in sette regioni), ma non per le elezioni politiche.

Una tappa fondamentale. Il voto in Emilia e in Calabria

La strategia di Salvini rischia, così, di logorarsi e di far nascere dubbi anche tra i suoi. Non resterebbe, senza poter andare al voto, che puntare tutte le carte su un governissimo istituzionale che, almeno, faccia saltare l’attuale governo e l’attuale maggioranza, rimettendo in gioco la Lega, ma l’anti-europeista e il cattivista Salvini quanto perderebbe, nei consensi e nei sondaggi, ad appoggiare un governo che di certo sarebbe europeista, buonista e di salute pubblica? Molto, forse troppo. Ecco perché la ‘spallata’ al governo Salvini deve darla subito, ai primi di gennaio, magari in combutta con Renzi, che potrebbe fargli un grosso regalo. Già attendere il risultato delle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria, il 26 gennaio, potrebbe risultare tardi: in Emilia, anche e soprattutto grazie al movimento delle ‘sardine’, il centrosinistra rifiata, Bonaccini è tornato forte e la Borgonzoni sembra sempre più ammaccata. L’impresa storica di sconfiggere la sinistra a casa sua torna a sembrare una chimera. In Calabria, poi, il centrodestra si è spaccato, la Lega non esprime candidati e gioca solo di rimessa, ma la lotta fratricida tra i due candidati azzurri (Occhiuto, che se n’è andato ieri dal partito e Santelli, voluta dal Cavaliere) potrebbe aiutare il candidato del centrosinistra (Callipo) a prevalere, nonostante partisse in svantaggio e, a sua volta, con una lista di sinistra a fargli ombra, quella di Oliviero. Insomma, Salvini rischia grosso il prossimo 26 gennaio: due sconfitte locali ma che lui stesso ha rivestito di valore nazionale e che potrebbero alienargli consensi nel Paese (i sondaggi, si sa, sono volatili…) e truppe in Parlamento (i peones si tengono lontani se sentono l’odore del sangue).

Le inchieste sulla Lega e la richiesta di processo a Salvini sul caso Gregoretti

Infine, il terzo problema di Salvini è quello giudiziario. Prima l’inchiesta di Moscopoli, che ha travolto Savoini, suo ex uomo d’affari tuttofare, e su cui la Procura di Milano ancora indaga, nel silenzio ma con varie frecce al suo arco. Poi le ‘voci’ di nuove inchieste e guai giudiziari che – dicono i bene informati – arriverebbero sempre da Milano e toccherebbero il suo entourage più stretto invischiato in affari poco chiari che riguardano la sanità in Lombardia. Senza dimenticare, ovviamente, i 49 milioni da restituire, in comode rate, alla procura di Genova, motivo concreto per cui, ieri, è entrata in sonno la vecchia Lega, che si porta dietro quella massa di debiti, ed è nata la nuova Lega. Infine, il caso Gregoretti, sequestro di persona di un gruppo di migranti su una nave italiana deciso a luglio del 2019, quando Salvini era ministro dell’Interno e, operò, secondo il tribunale dei Ministri, sequestro di persona (questa l’accusa). La richiesta di autorizzazione a procedere arriverà intorno al 20 gennaio alla Giunta delle Immunità del Senato, dove i numeri sono sul filo: la maggioranza, se regge compatta, può mandare a processo Salvini, almeno in commissione (in Aula, dove si tiene il voto finale, si gioca sempre tutt’altra partita), ma dubbi serpeggiano tra le fila di IV di Renzi (i cui membri continuano a ripetere “dobbiamo leggere bene le carte, il nostro sarà un giudizio di merito”, come se un giudizio che manda assolto o a processo Salvini possa non essere ‘politico’…) e in pentastellati dissidenti (Giarrusso). E dato che ritrovarsi con un Salvini ‘azzoppato’ potrebbe risultare per alcuni un vantaggio e per altri un handicap, i giochi che si potrebbero intrecciare sono davvero tanti. Sulla carta in Giunta la maggioranza ha 13 voti contro i 10 delle opposizioni, ma un paio potrebbero venire a mancare, e da qui al 20 gennaio se ne vedranno delle belle. Azzoppare Salvini (se condannato in via definitiva, cioè dopo tre gradi di giudizio, scatterebbe la tagliola della legge Severino: diventerebbe incandidabile o decadrebbe, come accaduto a Berlusconi) può fare gola a molti, ma anche salvarlo e acquisire meriti ai suoi occhi è un’arma potente. Salvini chiede ai leghisti di “autodenunciarsi in massa”, come facevano i militanti ‘padani’ per il Bossi della secessione, ma quanti lo seguirebbero se venisse condannato? Anche l’unanimismo leninista nel suo partito (ieri al cambio di Statuto della Lega si sono alzate solo mani favorevoli) quanto reggerebbe?

La nascita delle due Leghe (Nord e nazionale) e la standing ovation per Bossi

Maroni è lì, seduto sulla riva del fiume. Bossi, ieri, ha lanciato il suo ultimo ruggito. Il Senatur resta presidente a vita del Movimento che fece nascere 28 anni fa come “garante dell’unità della Lega Nord”, ma gli viene tolta la possibilità di “assumere i poteri e le competenze del consiglio federale” in caso di dimissioni del segretario e di “convocare entro 120 il congresso straordinario degli organi elettivi”. In caso di dimissioni del segretario, viene quindi introdotta una nuova figura, quella del “commissario federale con pieni poteri” che gestisce la transizione. Lui, il vecchio leone, si presenta in sedia a rotelle al congresso, viene sommerso di affetto e di applausi. Il suo arrivo a sorpresa e nonostante Salvini a malapena lo saluti, provoca uno standing ovation. Lui prende la parola, urla che “col cazzo che questo è un funerale, la Lega resta il partito dei popoli del Nord” e “Salvini non può imporci un cazzo”. Ma al di là delle sparate (e delle parolacce) di Bossi, Salvini si impone eccome. La vecchia Lega, quella del Nord, continuerà ad esistere perché deve restituire i famosi 49 milioni euro di rimborsi elettorali illecitamente percepiti: si è trasformata in un bad company utile alla strategia del Capitano. Poi c’è la “Lega Salvini premier” che è il nuovo trampolino di lancio di Salvini ma che ieri ha vissuto il paradosso di non poter accedere, in quanto priva di badge d’ordinanza, peggio di un invitato qualsiasi, alla zona riservata ai nordisti d’antan, la zona della sala di quelli che hanno il certificato di sana e robusta indipendenza della Padania. I sudisti o i neo salviniani sono stati relegati in fondo alla sala. Con tanto di cordone a delimitare l’area. Il campano Gianluca Cantalamessa, ex Msi, Alessandro Pagano, ex FI ed ex Ncd, il pugliese Roberto Marti, ex azzurro, ma anche. Simone Pillon, Cinzia Bonfrisco e l’ex azzurra Silvia Sardone, miss preferenze in Lombardia, schiumano di rabbia perché relegati in un angolino mentre i vecchi quadrumviri padani Speroni, Borghezio, Calderoli, Maroni si fanno intorno a Bossi spellandosi le mani. Inoltre, mancano 126 delegati sui 500 previsti dalla platea congressuale, ma è stato abolito persino il numero legale. Poi Bossi se ne va, finalmente Salvini lo abbraccia, la nuova Lega può nascere e, si vedrà nel 2020, prosperare, ma se non ci riuscisse come è stato defenestrato lo ieri assente Maroni (da Salvini) anche il Capitano potrebbe finire detronizzato se non porterà a casa i risultati promessi. Perché Capitano sì, va bene, ma di ‘miti del calcio’ come Bossi che ancora vengono osannate dal loro popolo non ce ne sono proprio più, in giro, nemmeno nella nuova Lega.