Salvini: al governo con Di Maio per prossimi cinque anni

Roma, 24 set. (askanews) - "Il mio difetto e la mia testardaggine è che quando do una parola a qualcuno, quando firmo un contratto e prendo un impegno con qualcuno non me lo rimangio dopo quattro mesi perché lo dicono i sondaggi". Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un'anticipazione dell'intervista a "Quarta Repubblica", l'approfondimento di Retequattro, risponde così a proposito dei sondaggi sugli elettori di centro-destra che lo vorrebbero separato da Luigi Di Maio."Ho firmato un contratto di Governo, con Di Maio e con gli italiani e voglio andare fino in fondo: per cinque anni voglio rispettare l'impegno che ho preso. Non vivo a pane e sondaggi - aggiunge il vicepremier - anche perché se dovessi ragionare per convenienza farei saltare il tavolo. Sono al 30% ma non sono fatto così. Magari sbaglio, un politico cinico forse lo farebbe ma se lo facessi farei un danno per l'Italia perché avremo mesi di caos, mesi di governi tecnici. Io invece ho firmato un contratto, sono contento di quello che stiamo facendo con i Cinque Stelle, stimo e rispetto Luigi Di Maio e voglio andare fino in fondo".A livello locale - prosegue il leader della Lega - governiamo bene con sindaci e governatori del centrodestra. Ci presenteremo con il centro destra a Trento il 21 ottobre e poi in Abruzzo, in Basilicata e in Piemonte. Quello è l'accordo che abbiamo sempre fatto ed è quello che continuerò a fare per coerenza e perché questa è la nostra natura. Ma quando a giugno ho firmato quel contratto, mi sono ritenuto impegnato a onorarlo".