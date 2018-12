[Il retroscena] La “frenata” di Salvini: “Non è vero che cacceremo i migranti dai circuiti dell’accoglienza”

A fine mattinata diventa legge dello Stato con la firma del Presidente della Repubblica. Ma già da giorni, grazie ad alcuni prefetti zelanti e desiderosi, probabilmente, di fare bella figura con il loro ministro, il decreto Sicurezza sta creando il caos nei comuni e nelle prefetture di tutta Italia: i migranti presenti in Italia nei centri dei vari circuiti Cas, Cara e Sprar in quanto richiedenti asilo e coloro che hanno già ottenuto il “vecchio” permesso umanitario, sono stati via via invitati a lasciare le strutture di accoglienza perché per loro, come stabilisce il decreto, non saranno più garantiti i servizi che invece diventano diritto esclusivo di chi ha già ottenuto lo status di rifugiato, di chi ha visto riconosciuta la protezione sussidiaria, dei titolari di protezione internazionale (che in specifici casi ha sostituto il permesso umanitario abolito) e dei minori non accompagnati.

Ed è subito caos

Il caos, appunto. Un esercito di potenziali “invisibili”, persone che non hanno più diritti, che stanno tempestando di telefonate il numero verde 800905570 per l’assistenza ai migranti per chiedere: “E ora cosa faccio?”. Centinaia di persone che stanno vivendo un dramma, hanno paura, non sanno cosa fare. Non vogliono diventare “invisibili”, non ne capiscono le ragioni.

Rispetto a tutto questo ieri pomeriggio il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato costretto a dare qualche chiarimento circa le modalità di applicazione del decreto. Una necessaria frenata rispetto ai toni trionfalistici dei giorni scorsi, alle marce con gli striscioni davanti a palazzo Chigi agli hashtag “dalle parole ai fatti”. Fonti del Viminale hanno precisato che il decreto approvato dal consiglio dei ministri il 24 settembre, convertito in legge mercoledì scorso e firmato ieri dal Quirinale “non ha valenza retroattiva”.

Quattro precisazioni

Le precisazioni - quattro - sono, è il caso di dire, preziose. La prima: “Le eventuali uscite dal sistema di accoglienza di soggetti con protezione umanitaria avvengono - così come in passato - alla consegna del permesso di soggiorno con il quale l’immigrato può avviare il proprio percorso socio-lavorativo”. In pratica, nessuno può cacciare nessuno; le regole dell’accoglienza cambiano da ora in avanti. Secondo: “Le verifiche all’interno del sistema di accoglienza vengono fatte periodicamente: è sempre stato così, visto che si tratta di un servizio pagato con soldi pubblici ed è doveroso controllare se il denaro viene speso correttamente (cioè per chi ne ha diritto)”. Diciamo che finora le verifiche non sono state capillari, e questo è certamente stato un problema. Terzo: “Nel circuito Sprar (inserimenti di migranti in piccoli numeri sotto la regia di comuni e prefetture, ndr) non entrano più i soggetti beneficiati dalla protezione umanitaria (prima potevano farlo nei limiti dei posti disponibili)”. Ma chi ha il permesso per motivi umanitari e si trova già nello Sprar “potrà rimanervi fino alla fine del progetto di integrazione a cui già partecipa”. Quarto: “I richiedenti asilo, solo da oggi, non potranno andare nello Sprar, ma possono andare o restare nei CAS (Centri di accoglienza straordinaria)”.

Assenza di norme transitorie

Si tratta di una serie di precisazioni necessarie visto che il decreto non contiene norme transitorie che aiutano sindaci e prefetti a regolarsi tra il prima e il dopo l’entrata in vigore del decreto. Cosa fare con i richiedenti asilo ancora sospesi e in attesa di una prima risposta dalle commissioni territoriali? Un “vuoto” normativo già denunciato dal Csm, a cui il governo non ha voluto rispondere introducendo nel testo del decreto le precisazioni che invece sono arrivate oggi.

Se non è una marcia indietro, poco di manca. La sensazione è che gli effetti del decreto saranno assai più diluiti nel tempo. Meno traumatici, forse. Dal punto di vista della propaganda, sarà forse un po’ più difficile per Salvini mettersi medaglie sul petto.

Le circolari dei prefetti

La “frenata” è stata necessaria perché nei giorni scorsi alcuni prefetti zelanti hanno diramato circolari choc a questure, prefetture e ai gestori locali dei centri per immigrati. La prefettura di Potenza, ad esempio, ha scritto una circolare il cui oggetto è “Ospiti di Cas con permesso di soggiorno con protezione umanitaria”. Ricordando come la nuova legge abolisca nei fatti la protezione umanitaria per cui il circuito Sprar è riservato a chi ha già la protezione internazionale e ai minori, “si fa presente - si legge - che cesseranno conseguentemente i servizi di accoglienza nei confronti di titolari di protezione umanitaria che dovranno pertanto essere invitati a lasciare le strutture”. E’ la fine dell’assistenza e dei servizi. Nell’immediato e anche in prospettiva perchè è chiaro che non vale la pena dare un servizio a chi poi non ne avrà più diritto. “Per questi motivi - si legge ancora - questa Prefettura non corrisponderà più dal primo dicembre il pagamento delle somme per i servizi di accoglienza nei confronti dei suddetti stranieri che dovessero rimanere nelle strutture”.

Le circolari estive

La tendenza a non dare più i servizi fondamentali e quindi ad indicare la porta dell’uscita dai Centri, non è figlia solo del decreto Salvini. Già durante l’estate, rispondendo a varie circolari del ministro per sensibilizzare le commissioni a diminuire il rilascio di permessi umanitari e per rendere possibile il taglio del costo della diaria giornaliera (passata da 35 euro per vitto, alloggio, corsi a 25), s’era creato il malinteso per cui non valeva più la pena spendere per lo straniero che tanto o prima o dopo sarebbe stato espulso. Una sorta di selezione naturale e preventiva.

“Smontiamo le bufale…”

Non tutti i prefetti sono stati così “zelanti”. Anzi, per fortuna una minoranza, però era necessario intervenire e Salvini l’ha fatto nell’unico modo possibile. Spacciando però per “bufale” e fakenews fatti di cronaca degli ultimi giorni. “E’ necessario smontare le bufale che stanno circolando” ha detto il titolare del Viminale.

Le precisazioni di ieri, utili per evitare effetti dirompenti immediati, non risolvono però il problema di un decreto che produrrà insicurezza. E se il Consiglio italiano per i Rifugiati (Cir) gioisce perchè “finalmente è stata fatta chiarezza sulla retroattività, concetto rimasto troppo a lungo sospeso”, subito dopo spiega che in ogni caso, “migliaia di persone usciranno dai Centri per immigrati”. Ma non potendo essere rimpatriati, in assenza di accordi specifici con i singoli paesi, sono tutte persone destinate alla clandestinità. Il governo sta tentando anche un’altra via, quello del rimpatrio volontario assistito. Cioè il ritorno a casa con voli di linea e un piccolo gruzzoletto per fare investimenti. Ma per bene che potrà andare, si parla sempre di poche migliaia di persone.

I sindaci fanno i conti

Timori e preoccupazioni arrivano da tutta Italia. Dalla Calabria a Milano, dalla Puglia al Lazio. Giuseppe Falcomatà, sindaco Pd di Reggio Calabria, mette in guardia sulle “tante questioni all’interno del decreto Sicurezza rispetto alle quali non si comprende quale possa essere il passo successivo”. A Milano l’assessore alle Politiche sociali Pier Francesco Majorino, tenta i primi bilanci: “Nei prossimi mesi resteranno fuori dai Centri di accoglienza circa 900 persone. 240 già nei prossimi giorni”. Perché via via che scadono i permessi e non vengono più rinnovati, i migranti restano senza alcun tipo di protezione o diritto. Costretti alla “clandestinità” in Italia.

E gli italiani perdono il lavoro

Dalla Puglia arriva la denuncia di un fenomeno che probabilmente Salvini aveva ignorato: la presenza di meno ospiti nei Cara, Cas e Sprar ha già fatto perdere il lavoro a 120 persone che lavoravano con società e cooperative di sevizi. I posti di lavoro perduti potrebbero diventare circa 600 nelle prossime settimane.

Sono 141 mila e 851 i migranti ospitati a oggi nei vari centri. Almeno 20mila, gli stranieri con il permesso umanitario, sono a rischio estromissione.