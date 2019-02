[Il retroscena] "Col dialogo si risolve tutto", ecco perché Salvini è diventato così diplomatico con la Francia

Non lo conoscevamo così disponile, pronto al dialogo, nessun atteggiamento da spaccone né una parola fuori posto. Colpisce il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che sparge incenso e promesse di diaologo con i vicini francesi. È vero che lui non è Luigi Di Maio e non cavalca l’estremismo radicale dei Cinque Stelle. Loro no Tav, lui si Tav. Loro no Tap, lui sī Tap (il gasdotto trans-Adriatico che dovrebbe spuntare in Puglia). E così via. Ora con i francesi anche lui aveva ben evidente un nervo scoperto, soprattutto sul problema della gestione dei migranti irregolari.

Ciascuno con la sua strategia

Ma qualcosa è successo nelle ultime ore. Dopo l’invito di ieri di un “bilaterale” con l’omologo francese, per discutere i vari dossier aperti, rimandato al mittente da una Parigi offesa perché l’invito sembrava un ordine, oggi ė scoppiata di nuovo la pace tra Salvini e il governo francese. «Ottimo! Col dialogo si risolvono tutti i problemi, pronto a lavorare col collega francese per combattere scafisti e terroristi”. È irriconoscibile il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Sorprendente il suo commento sulla rinnovata disponibilità del governo francese a prendere alcuni degli immigrati che erano a bordo della Sea Watch.

Pace con Macron, guerra a Bankitalia

Insomma, all’improvviso da Parigi arrivano segnali distensivi. Proprio ieri, i francesi aveva detto che non avrebbero accolto i profughi della Sea Watch perché “migranti economici” e non rifugiati. Anche se poi si sono dichiarati disponibili ad aiutarci a far rimpatriare i migranti senegalesi, essendo il Senegal un paese francofono. E oggi, di nuovo le carte francesi si sparigliano. Non che il Salvini che conoscevano se ne sia andato in pensione, visto che da Vicenza con il “collega” Di Maio hanno aperto le danze sulle banche, e la Banca d’Italia.