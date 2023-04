Salvini: flat tax e riforma pensioni quota 41 si faranno

Roma, 16 apr. (askanews) - "La riforma fiscale con la flat tax estesa a tutti" così come "la riforma delle pensioni con l'introduzione di quota 41 restano si faranno in questa legislatura. Restano nostri obbiettivi e ci stiamo lavorando. Anche perchè la legge Fornero è la peggiore riforma delle pensioni mai fatta e certo non saremo noi a tenerla in vita". Lo ha sottolineato, fra l'altro, il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, parlando ad un evento elettorale del centrodestra a Massa in vista delle prossime Comunali."Mi fanno ridere - ha detto - quelli che dicono che nel Def non sono i soldi e quindi le nostre riforme non si faranno più. Le scelte e dove mettere lo si decide nella legge di bilancio, non nel Def che è una cornice di programmazione e cifre. E per noi non è cambiato proprio un bel niente, siamo impegnati a fare gradualmente secondo le possibilità tutte le riforme a cui ci siamo imoegnati con gli elettori, a partire da quelle del fisco e delle pensioni".In questo senso Salvini ha confermato l'imminente varo di un pacchetto Lavoro che cancellerà da giugno il reddito di cittadinanza. "E' un sistema - ha detto- di garanzie e tutele che favorisce e sostiene chi perde il lavoro e chi non può lavorare. E al contempo cancella il reddito di cittadinanza a chi invece lavorare è possibile: da giugno non vedranno più un euro" .