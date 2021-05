Salvini: fiducia in Draghi, pronti a votarlo per il Quirinale

Roma, 15 mag. (askanews) - "Io ho la massima fiducia in Mario Draghi e i risultati li vediamo. Per esempio, le cartelle esattoriali non partiranno prima di luglio, anche se qualcuno voleva spedirle già da ora. Intanto, noi porteremo a Draghi la nostra proposta di rateizzazione e di rottamazione che speriamo possa essere fatta propria dall'intero centrodestra. E dunque, me lo faccia ripetere: se Draghi dovesse ritenere, la Lega lo sosterrà per il Quirinale con convinzione. Per noi, se lui fosse d'accordo, il prossimo capo dello Stato sarà Mario Draghi. Certo, il problema è per il Pd, che di candidati pullula...". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal Corriere della sera.In un colloquio con Repubblica, Salvini ha rincarato la dose: "Ma su, siamo realisti: non sarà questa maggioranza a fare la riforma della giustizia e del fisco...", ha osservato, ribadendo che, anche se la Lega non intende "dare scadenze a Draghi", se il capo del Governo dovesse candidarsi al Quirinale "avrà nella Lega un sostegno totale: non lo stesso appoggio, credo, troverà da parte del Pd che ha almeno dieci pretendenti al Colle".