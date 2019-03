[Il retroscena] Per Salvini parte la fase 2. Cosa deve fare il ministro per non farsi fagocitare dagli insuccessi dei 5 Stelle

Per Matteo Salvini parte la fase 2. Il voto di lista alla Lega in Sardegna è stato inferiore alle aspettative e alle speranze, anche se occorre considerare il grande risultato del Partito sardo d'azione, trainato dal "brand" del governatore Christian Solinas, vero trionfatore e valore aggiunto, che alle politiche correva insieme al Carroccio. Leggendo i dati, il ministro dell'Interno ha deciso di dare una svolta netta e decisa, per non rischiare di essere fagocitato dagli insuccessi continui dei pentastellati. E allora cambio immediato di strategia. Basta subalternità e basta ascolto continuo delle motivazioni degli alleati.

E poi lettura del contratto di governo non più in chiave unilaterale, con preponderanza delle "interpretazioni autentiche" grilline, che hanno avuto moltissimo in questi mesi, dando in cambio poco o nulla. E così, a Di Maio e soci è stato recapitato - direttamente o a mezzo stampa - un nuovo "catalogo" delle richieste leghiste. Con un cambio di marcia netto, dalla prima alla quinta senza passare dalle intermedie.

Subito la legittima difesa, innanzitutto. E via alle Autonomie, senza più tergiversare, anche perchè Matteo non può permettersi di inimicarsi soprattutto Lombardia e Veneto, che sono i suoi granai di voti, prima delle elezioni europee. E, ancora, un'accelerazione netta sulla Tav, che nemmeno le smentite di Conte e Toninelli potranno fermare: se Salvini non porterà in dote alle elezioni piemontesi almeno la mini-Tav rischia di perdere voti per Torino. E per Strasburgo.

Soprattutto, ragionano nel Carroccio, l'Alta Velocità ha ormai un potere simbolico talmente forte da non poter essere appaltata alle analisi costi-benefici di Ponti e Toninelli e quindi non si può mollare, per nessun motivo al mondo. Mica finita. Perché, la visita di Giancarlo Giorgetti negli Stati Uniti e anche i continui messaggi tranquillizzanti di Matteo Salvini verso l'estero servono proprio a riallacciare contatti con il resto del mondo e a smarcarsi dall'isolamento - non certo splendido - della linea di Di Battista e Di Maio fra simpatie per Maduro e visite ai gilet gialli per improbabili gemellaggi.

Soprattutto, in questo modo - come raccontato su Tiscali.it proprio ieri - la Lega si accredita agli occhi di Sergio Mattarella come interlocutore affidabile, a differenza dei pentastellati. Se Giuseppe Conte sta sbandando verso il MoVimento, probabilmente anche per mettersi in pole position nella successione al suo vice Giggino Di Maio, anche perchè il presidente del Consiglio non può avere altre prospettive politiche autonome, l'asse fra Moavero Milanesi e Giovanni Tria regge ed è la migliore garanzia per il Colle e per il mondo.

La stima per Giorgetti è sempre stata molta e fuori discussione, ma anche il "nuovo" Salvini dal profilo molto più moderato e responsabile non dispiace a Mattarella. Insomma, la Lega non mollerà più di un centimetro. Lo si è visto anche sulle nomine, dove l'ormai praticamente certa conferma del tandem fra Giuseppe Bono come amministratore delegato e Giampiero Massolo come presidente a Fincantieri è stata una bandiera del Carroccio, con gli ultimi interventi pesantissimi del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e dello stesso Salvini, che è andato anche a Monfalcone a dare la sua benedizione, anche "fisica" a Bono.

Una sostituzione del manager a Fincantieri, eccellenza italiana che grazie a Bono ha ottenuto risultati straordinari e unici, ci avrebbe fatto ridere dietro da tutto il mondo e in Lega ridacchiano ricordando che una parte dei pentastellati avrebbe voluto al posto suo l'amministratore di Atac Paolo Simioni: "Ma si tratta della stessa azienda accusata dall'assessore della giunta Raggi l'altro giorno in prima pagina sul Corriere della sera di non aver procurato in quattro mesi un pezzo di ricambio per la scala mobile della fermata di piazza della Repubblica, che è ancora chiusa?".

La frase più ricorrente in Transatlantico fra i leghisti che parlano dei loro alleati di governo è "questi sono pazzi" e sembra di essere già all'anticamera dell'addio.

E, anche a livello locale, cadono i freni inibitori. In Liguria, ad esempio, la vicepresidente leghista della giunta Toti, che è anche assessore alla Sanità, Sonia Viale, esponente di una Lega "secchiona" e di buon governo, attacca su una vicenda relativa alla commissione antimafia ligure la capogruppo in Regione dei Cinque Stelle Alice Salvatore, "dimaiana" doc, con toni che sarebbero stati impensabili due mesi fa: "La consigliera Salvatore non attribuisca ad altri la propria incapacità di trovare soluzioni ai problemi: una cosa è fare opposizione, un’altra è assumere decisioni concrete ed efficaci e su questo l’esponente grillina si rivela ancora una volta del tutto inadeguata”.

E già lì dentro c'è tutto. La Lega così si prepara a prendersi il centrodestra, anche quello moderato. E a questo punto anche il nuovo contenitore sovranista moderato - che punta ad occupare lo spazio a sinistra della Lega verso il centro - che avrà con ogni probabilità i volti di Giovanni Toti, di Giorgia Meloni, di Guido Crosetto e di Nello Musumeci, potrà essere il naturale complemento oggetto della frase con la Lega soggetto. Con i Cinque Stelle segnati come errore blu.