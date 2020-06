Salvini: elezione capo Stato non sia scusa per bloccare Paese

Genova, 22 giu. (askanews) - "La cosa incomprensibile sarebbe che questo governo tirasse a campare per un anno e mezzo in attesa di eleggere un presidente della Repubblica amico. In un anno mezzo l'Italia può ripartire o può affondare. Se vanno avanti questi qua sono molto preoccupato. E' una carica fondamentale ma non si può usare come scusante per bloccare l'Italia e rimanere incollati alla poltrona". Lo ha detto oggi a Genova il leader della Lega, Matteo Salvini."Voi - ha sottolineato il segretario del Carroccio - avrete modo di riconfermare il buon governo della Regione Liguria a settembre. Spero che avrete modo non solo in Liguria ma in tutta Italia - ha concluso Salvini - di eleggere un Parlamento nuovo, più efficiente, più concreto, il prima possibile".